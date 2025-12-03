Чому не варто класти ноутбук на сидіння в літаку — правила безпеки

Чоловік користується ноутбуком в літаку. Фото: freepik.com

Поширена помилка пасажирів спричиняє величезні проблеми під час польотів і навіть змушує літаки змінювати курс. Зокрема, на початку цього тижня рейс авіакомпанії United Airlines був змушений приземлитися в Дубліні, а не в Лондоні.

Про це пише The Sun.

Реклама

Читайте також:

Небезпека в літаку

Зазначається, що літак розвернувся через ноутбук, який впав за бічну частину сидіння. Хоча це може здаватися не надто серйозною причиною для занепокоєння, авіакомпанії застерігають від використання будь-яких технічних пристроїв, які можуть впасти з сидіння. Це пов'язано з тим, що вони можуть пошкодитися, якщо потраплять у механізм відкидання сидіння.

Якщо пасажир пошкодить ноутбук — це може призвести до загоряння батарей у ньому. Така проблема стосується не тільки ноутбуків, але й мобільних телефонів, які також можуть спричинити пожежу на борту літака.

Авіакомпанії рекомендують пасажирам повідомляти екіпаж, якщо їхні пристрої впали за бічну частину сидіння. Якщо їх неможливо дістати — сидіння не слід відкидати до приземлення літака.

Нагадаємо, ми розповідали, що перелік бюджетних компаній не обмежується популярними Wizz Air та Ryanair. Зокрема, є лоукост-авіакомпанії, що літають через океан (до Карибів, Таїланду, США тощо) та пропонують дуже вигідні ціни на квитки.

Також ми писали правила польотів із малюками в літаках ірландського лоукостера Ryanair. Вони допоможуть пройти контроль в аеропорту без зайвих проблем.