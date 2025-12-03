Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Популярна помилка пасажирів, яка може розвернути літак

Популярна помилка пасажирів, яка може розвернути літак

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 08:22
Чому не варто класти ноутбук на сидіння в літаку — правила безпеки
Чоловік користується ноутбуком в літаку. Фото: freepik.com

Поширена помилка пасажирів спричиняє величезні проблеми під час польотів і навіть змушує літаки змінювати курс. Зокрема, на початку цього тижня рейс авіакомпанії United Airlines був змушений приземлитися в Дубліні, а не в Лондоні. 

Про це пише The Sun.

Реклама
Читайте також:

Небезпека в літаку

Зазначається, що літак розвернувся через ноутбук, який впав за бічну частину сидіння. Хоча це може здаватися не надто серйозною причиною для занепокоєння, авіакомпанії застерігають від використання будь-яких технічних пристроїв, які можуть впасти з сидіння. Це пов'язано з тим, що вони можуть пошкодитися, якщо потраплять у механізм відкидання сидіння.

Якщо пасажир пошкодить ноутбук — це може призвести до загоряння батарей у ньому. Така проблема стосується не тільки ноутбуків, але й мобільних телефонів, які також можуть спричинити пожежу на борту літака.

Авіакомпанії рекомендують пасажирам повідомляти екіпаж, якщо їхні пристрої впали за бічну частину сидіння. Якщо їх неможливо дістати — сидіння не слід відкидати до приземлення літака.

Нагадаємо, ми розповідали, що перелік бюджетних компаній не обмежується популярними Wizz Air та Ryanair. Зокрема, є лоукост-авіакомпанії, що літають через океан (до Карибів, Таїланду, США тощо) та пропонують дуже вигідні ціни на квитки.

Також ми писали правила польотів із малюками в літаках ірландського лоукостера Ryanair. Вони допоможуть пройти контроль в аеропорту без зайвих проблем.

авіарейси подорож пожежна небезпека літаки туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації