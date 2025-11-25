Овербукинг на авиарейсах — что делать, если не хватило места в самолете

Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Пассажиров могут не пустить на борт самолета, даже несмотря на наличие билетов. Это связано с тем, что авиакомпании продают больше мест, чем есть в самолете, чтобы компенсировать неявки на рейс. Эксперт по туризму объяснил, кого с большей вероятностью оставят без места, и рассказал, как должны действовать авиакомпании в такой ситуации.

Овербукинг на рейсах

Специалист по туристическому страхованию Go Compare Рис Джонс рассказал, что есть несколько причин, почему некоторых пассажиров могут не пустить на самолет с билетами на руках. Авиакомпания может с большей вероятностью отказать в посадке одинокому путешественнику, а не другому пассажиру, поскольку перебронировать одного человека на другой рейс будет проще — это доставит меньше неудобств, чем искать рейсы для большой семьи.

Такие ситуации случаются нередко, поэтому стоит знать, как защитить свои права. В большинстве случаев страховой полис не покрывает овербукинг, поскольку ответственность за такую ситуацию возлагается на авиакомпании. Компания должна перебронировать вас на другой рейс и предоставить любую помощь или компенсацию, необходимую вам из-за задержки.

С овербукингом может столкнуться каждый, однако чтобы была большая вероятность точно попасть на рейс, лучше заранее прибывать в аэропорт.