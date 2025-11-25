Овербукинг на авиарейсах — что делать, если не хватило места в самолете

Овербукинг на рейсах — почему пассажиры могут остаться без места
Пассажиров могут не пустить на борт самолета, даже несмотря на наличие билетов. Это связано с тем, что авиакомпании продают больше мест, чем есть в самолете, чтобы компенсировать неявки на рейс. Эксперт по туризму объяснил, кого с большей вероятностью оставят без места, и рассказал, как должны действовать авиакомпании в такой ситуации.
Об этом пишет Daily Express.
Овербукинг на рейсах
Специалист по туристическому страхованию Go Compare Рис Джонс рассказал, что есть несколько причин, почему некоторых пассажиров могут не пустить на самолет с билетами на руках. Авиакомпания может с большей вероятностью отказать в посадке одинокому путешественнику, а не другому пассажиру, поскольку перебронировать одного человека на другой рейс будет проще — это доставит меньше неудобств, чем искать рейсы для большой семьи.
Такие ситуации случаются нередко, поэтому стоит знать, как защитить свои права. В большинстве случаев страховой полис не покрывает овербукинг, поскольку ответственность за такую ситуацию возлагается на авиакомпании. Компания должна перебронировать вас на другой рейс и предоставить любую помощь или компенсацию, необходимую вам из-за задержки.
С овербукингом может столкнуться каждый, однако чтобы была большая вероятность точно попасть на рейс, лучше заранее прибывать в аэропорт.
