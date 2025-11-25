Видео
Овербукинг на рейсах — почему пассажиры могут остаться без места

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 21:13
обновлено: 19:50
Овербукинг на авиарейсах — что делать, если не хватило места в самолете
Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com
Пассажиров могут не пустить на борт самолета, даже несмотря на наличие билетов. Это связано с тем, что авиакомпании продают больше мест, чем есть в самолете, чтобы компенсировать неявки на рейс. Эксперт по туризму объяснил, кого с большей вероятностью оставят без места, и рассказал, как должны действовать авиакомпании в такой ситуации.

Об этом пишет Daily Express.

Читайте также:

Овербукинг на рейсах

Специалист по туристическому страхованию Go Compare Рис Джонс рассказал, что есть несколько причин, почему некоторых пассажиров могут не пустить на самолет с билетами на руках. Авиакомпания может с большей вероятностью отказать в посадке одинокому путешественнику, а не другому пассажиру, поскольку перебронировать одного человека на другой рейс будет проще — это доставит меньше неудобств, чем искать рейсы для большой семьи.

Такие ситуации случаются нередко, поэтому стоит знать, как защитить свои права. В большинстве случаев страховой полис не покрывает овербукинг, поскольку ответственность за такую ситуацию возлагается на авиакомпании. Компания должна перебронировать вас на другой рейс и предоставить любую помощь или компенсацию, необходимую вам из-за задержки.

С овербукингом может столкнуться каждый, однако чтобы была большая вероятность точно попасть на рейс, лучше заранее прибывать в аэропорт.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
