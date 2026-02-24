Відео
Головна Транспорт УЗ попередила про зміни руху потягів на кількох ділянках

УЗ попередила про зміни руху потягів на кількох ділянках

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 10:27
Атаки РФ на УЗ — перевізник оновив інформацію щодо руху поїздів станом на 24 лютого
УЗ через атаки Росії змінює графіки руху потягів. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Через постійні обстріли Росії Укрзалізниця вимушена оперативно змінювати графік руху потягів.  Національний перевізник оприлюднив актуальну інформацію щодо розкладу потягів станом на 24 лютого.

Про затримки та скасовані рейси поїздів повідомляє Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу УЗ

Читайте також:

Посилений моніторинг на Херсонщині

Перевізник повідомив, що моніторингові групи працюють у посиленому режимі, а рух поїздів буде організовано відповідно до безпекової ситуації.

В УЗ закликали пасажирів уважно стежити за сповіщеннями в застосунку та оголошеннями залізничників на вокзалах й у потягах. 

На Сумщині потяги лише до Конотопа

В компанії попередили, що регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа. Укрзалізниця також ввела адаптовані графіки руху приміських потягів на ніжинському напрямку.

Безпекова ситуація на Харківщині та Донеччині

Залізнична ділянка від Лозової до Краматорська надалі залишається зоною підвищених ризиків — маршрут продубльовано автобусами.

В компанії повідомили, що на потяг №101/102 Барвінкове — Херсон буде організовано трансфер із Краматорська.

Регіональні експреси ізюмського напрямку продовжують курсувати за розкладом без змін.

Із Запоріжжя до та з Дніпра лише автобусом

В УЗ повідомили, що між Дніпром і Запоріжжям зараз в основному курсують автобуси.

Крім того, через нестабільну безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування до/зі станції Дніпро-Головний для поїздів:

  • №86/85 Львів — Запоріжжя — Львів;
  • №128/127 Львів — Запоріжжя — Львів;
  • №6 Ясіня — Запоріжжя;
  • №40/39 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино.

Що ще варто знати українцям

В УЗ пояснили, хто має право ставити свої речі у багажне відділення під нижнім сидінням.

За правилами компанії, місце для зберігання речей під нижньою полицею належить пасажиру, який придбав квиток на це місце. 

Таким чином пасажири не можуть користуватись цими багажними полицями без попередньої згоди пасажира знизу.

Раніше досвідчений мандрівник поділився маловідомими фішками для подорожей Укрзалізницею. Він пояснив, як купувати квитки лише у нові вагони та без необхідності не розряджати свій гаджет.

Також писали, що Укрзалізниця надає послуги з перевезення авто, завдяки якій ви можете дістатися до місця призначення разом зі своєю "залізною ластівкою", не витрачаючи паливо та сили. Вартість послуги залежить від маси авто та маршруту.

Укрзалізниця подорож поїзди війна в Україні графік
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
