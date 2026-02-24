Пассажиры УЗ попросили указывать характеристики попутчиков — ответ компании

Женщина едет в вагоне вместе с попутчиками. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины, УЗ. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы обожают путешествовать поездами Укрзализныци — это доступно, быстро и комфортно. Однако всегда лотерея, кто станет твоим попутчиком и иногда он может иметь прямое влияние не здоровье. В частности, если пассажир путешествует с собакой, а у другого путешественника может проявиться аллергия на шерсть.

О том, планирует ли перевозчик вводить специальные отметки о путешественниках в приложении сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ УЗ в соцсети Threads.

Специальные отметки для попутчиков УЗ

К перевозчику обратилась пользовательница соцсети и поинтересовалась, не планируют ли в компании в ближайшее время сделать отметки кто едет в купе — мужчина, женщина, ребенок или животное.

"Это бы так упрощало выбор места в купе и точно уменьшало тревогу во время ожидания своих попутчиков", — пояснила путешественница.

В Укрзализныце ответили, что в соответствии с требованиями законодательства в сфере приватности и из соображений защиты персональных данных, при оформлении проездных документов персональные характеристики пассажиров не могут отображаться для других пользователей.

Перевозчик добавил, что такая функция будет работать некорректно, ведь пассажиры покупают билеты не только на сайте и в приложении УЗ, но и в кассах и партнерских сервисах.

Что еще стоит знать украинцам

В УЗ поставила точку в актуальной дискуссии. В компании рассказали, нужно ли пассажирам самостоятельно собирать и сдавать проводникам свою постель.

Согласно правилам, проводник должен забрать белье пассажира за 30 минут до прибытия поезда.

В компании призвали пассажиров проявлять взаимное уважение и немного заранее до прибытия поезда освободить свое место, чтобы проводник смог вовремя справиться со своими обязанностями.

Ранее УЗ впервые официально ответила, почему мужчин иногда пускают в женские купе. В компании сообщили, что в пути допускается пересадка пассажиров на любые свободные места. Куда именно пересадить пассажира, решает начальник поезда.

Также мы писали, что Укрзализныця вынужденно из-за атак россиян ограничила движение поездов. В частности, на Сумщине региональные поезда временно курсируют до/из Конотопа, а на Харьковщине для поезда №101/102 Барвенково — Херсон будет организован трансфер из Краматорска.