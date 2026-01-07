Запізнення на потяг УЗ — як попросити машиніста зачекати

Потяг Укрзалізниці. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Українці часто надають перевагу подорожам Укрзалізницею, адже такі поїздки комфортні та доступні. В кожного пасажира може трапитися ситуація, коли потяг відправляється просто під час того, як він піднявся на перон. В цьому випадку не варто зволікати — є шанс, що машиніст зупинить потяг.

Про це розповів провідник Сергій Ріпа в інтерв'ю РБК-Україна.

Провідник розповів, що за його багаторічний досвід найбільш довга затримка потяга тривала 4 години. Він зізнався, що пасажири поставилися до такої ситуації з розумінням. Працівники УЗ завжди намагаються якнайшвидше повідомити мандрівників про затримки.

Чоловік розповів, що компанія також часто йде на поступки пасажирам, які запізнились. Зокрема, після відправлення провідник може подати машиністу сигнал зупинити потяг. Якщо пасажир добігає до потягу, щоб його "утримати", провідник махає машиністу червоним прапором, а вночі світить ліхтарем.

У випадку, якщо потяг відправляється за кілька хвилин і пасажир не встигає дійти до свого вагона — його можуть впустити в останній.

Раніше, ми розповідали, що УЗ призупинила продаж квитків на деякі рейси після 21 січня через атаку Росії на Київщину. Про новий графік буде відомо вже незабаром.

Також провідник пояснив, як діяти у випадку, якщо ви в потязі Укрзалізниці проспали свою станцію.