Україна
Що робити, якщо проспав свою станцію в потязі УЗ

Що робити, якщо проспав свою станцію в потязі УЗ

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 13:37
Пропустив свою станцію в потязі Укрзалізниці — провідник пояснив, як діяти
Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба компанії

Тисячі українців вимушено живуть у надскладних умовах — постійні повітряні тривоги, безсонні ночі через масовані обстріли, відключення світла та стреси. В потягах Укрзалізниці інколи трапляються ситуації, коли пасажир випадково може пропустити свою станцію.

Провідник в інтерв'ю "Фокусу" розповів, як треба діяти.



Пасажир УЗ пропустив свою станцію

Провідник пояснив, що у випадку, коли пасажир випадково проспав свою станцію, йому не потрібно додатково оплачувати залізничні квитки назад.

За його словами, що начальника поїзда має поставити у вашому квитку спеціальну відмітку. З таким документом ви маєте право в касі залізничного вокзалу отримати безплатний посадковий талон до місця призначення.

Провідник також додав, що у випадку, якщо ви не встигли на свій потяг, ви можете здати квиток ще протягом кількох годин після його відправлення. Проте в такому випадку вам повернеться лише близько 25% від його вартості.

Раніше ми розповідали, коли найвигідніше купувати квитки Укрзалізниці. Вартість посадкового талона залежить від дня тижня, в який відправляється потяг.

Також ми писали, що УЗ поповнила рухомий склад ще одним капітально модернізованим електропотягом серії ЕР9Т-670, який вже курсує на Чернігівщині.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
