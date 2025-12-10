Пропустив свою станцію в потязі Укрзалізниці — провідник пояснив, як діяти

Що робити, якщо проспав свою станцію в потязі УЗ
Тисячі українців вимушено живуть у надскладних умовах — постійні повітряні тривоги, безсонні ночі через масовані обстріли, відключення світла та стреси. В потягах Укрзалізниці інколи трапляються ситуації, коли пасажир випадково може пропустити свою станцію.
Провідник в інтерв'ю "Фокусу" розповів, як треба діяти.
Пасажир УЗ пропустив свою станцію
Провідник пояснив, що у випадку, коли пасажир випадково проспав свою станцію, йому не потрібно додатково оплачувати залізничні квитки назад.
За його словами, що начальника поїзда має поставити у вашому квитку спеціальну відмітку. З таким документом ви маєте право в касі залізничного вокзалу отримати безплатний посадковий талон до місця призначення.
Провідник також додав, що у випадку, якщо ви не встигли на свій потяг, ви можете здати квиток ще протягом кількох годин після його відправлення. Проте в такому випадку вам повернеться лише близько 25% від його вартості.
Раніше ми розповідали, коли найвигідніше купувати квитки Укрзалізниці. Вартість посадкового талона залежить від дня тижня, в який відправляється потяг.
Також ми писали, що УЗ поповнила рухомий склад ще одним капітально модернізованим електропотягом серії ЕР9Т-670, який вже курсує на Чернігівщині.
Читайте Новини.LIVE!