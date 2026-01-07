Видео
В УЗ рассказали, в каких случаях могут задержать поезд

В УЗ рассказали, в каких случаях могут задержать поезд

Дата публикации 7 января 2026 20:25
Опоздание на поезд УЗ — как попросить машиниста подождать
Поезд Укрзализныци. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Украинцы часто предпочитают путешествия Укрзализныцей, ведь такие поездки комфортные и доступные. У каждого пассажира может случиться ситуация, когда поезд отправляется прямо во время того, как он поднялся на перрон. В этом случае не стоит медлить — есть шанс, что машинист остановит поезд.

Об этом рассказал проводник Сергей Рипа в интервью РБК-Украина.

Читайте также:

Что делать, если поезд УЗ уже отправился с перрона

Проводник рассказал, что за его многолетний опыт наиболее долгая задержка поезда длилась 4 часа. Он признался, что пассажиры отнеслись к такой ситуации с пониманием. Работники УЗ всегда стараются как можно быстрее сообщить путешественникам о задержках.

Мужчина рассказал, что компания также часто идет на уступки пассажирам, которые опоздали. В частности, после отправления проводник может подать машинисту сигнал остановить поезд. Если пассажир добегает до поезда, чтобы его "удержать", проводник машет машинисту красным флагом, а ночью светит фонарем.

В случае, если поезд отправляется за несколько минут и пассажир не успевает дойти до своего вагона — его могут впустить в последний.

Ранее, мы рассказывали, что УЗ приостановила продажу билетов на некоторые рейсы после 21 января из-за атаки России на Киевскую область. О новом графике будет известно уже в скором времени.

Также проводник объяснил, как действовать в случае, если вы в поезде Укрзализныци проспали свою станцию.

Укрзализныця путешествие транспорт поезда туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
