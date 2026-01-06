"3000 км Україною" — скільки українців скористалися програмою та які маршрути обирали найчастіше

Пасажири Укрзалізниці. Фото:facebook.com/Ukrzaliznytsia/

На початку грудня в Україні стартував перший етап програми безоплатних поїздок "3000 км Україною". Всього за один місяць нею встигло скористатись пів мільйона українців.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Програма "3000 км Україною"

Зазначається, що протягом грудня пасажири обміняли безплатні кілометри на майже 80 000 квитків.

В компанії повідомили, що завдяки програмі діти із Балаклії та Чугуєва, Приморська та Кирилівки, Новобогданівки та Запоріжжя відвідали Київ та Львів. Маленькі українці вперше покаталися на Чарівному експресі у компанії казкових персонажів та відвідали місцеві екскурсії.

Люди старшого віку за підтримки благодійного фонду "Життєлюб" насолодилися кавою й неспішними прогулянками вуличками Ужгорода.

"Школярі з Шостки побачили козацьку чайку і будинок кримських татар на наймасштабнішій виставці в Україні, а також познайомилися з унікальним мистецьким поїздом. Опікуни, піклувальники, прийомні родини з дітлахами зібралися разом у Києві за 150-метровим столом на "Родинне Різдво для кожної дитини" від Фундації Катерини Осадчої", — додали в УЗ.

Окрім того, волонтери та дружини військових скористались потягами до Барвінкового, Сум і Херсона, щоб підтримати наших захисників. Також студенти з Конотопу на Сумщині отримали можливість без зайвих витрат відсвяткувати новорічні свята з родиною та повернутися на навчання до Києва.

"Усі ці історії разом складаються в 38 мільйонів кілометрів, які українці проїхали в межах "3000 км Україною"", — додали в У3.

Найчастіше у грудні українці користувалися безкоштовними кілометрами на потягах:

101/102 Херсон — Барвінкове;

52/51 Одеса — Запоріжжя;

143/144 Суми — Рахів;

88 Запоріжжя — Ковель.

