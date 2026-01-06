Відео
Україна
Головна Транспорт "3000 км Україною" — в УЗ розповіли про найпопулярніші потяги

"3000 км Україною" — в УЗ розповіли про найпопулярніші потяги

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 10:33
"3000 км Україною" — скільки українців скористалися програмою та які маршрути обирали найчастіше
Пасажири Укрзалізниці. Фото:facebook.com/Ukrzaliznytsia/

На початку грудня в Україні стартував перший етап програми безоплатних поїздок "3000 км Україною". Всього за один місяць нею встигло скористатись пів мільйона українців.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Читайте також:

Програма "3000 км Україною"

Зазначається, що протягом грудня пасажири обміняли безплатні кілометри на майже 80 000 квитків.

В компанії повідомили, що завдяки програмі діти із Балаклії та Чугуєва, Приморська та Кирилівки, Новобогданівки та Запоріжжя відвідали Київ та Львів. Маленькі українці вперше покаталися на Чарівному експресі у компанії казкових персонажів та відвідали місцеві екскурсії.

Люди старшого віку за підтримки благодійного фонду "Життєлюб" насолодилися кавою й неспішними прогулянками вуличками Ужгорода.

"Школярі з Шостки побачили козацьку чайку і будинок кримських татар на наймасштабнішій виставці в Україні, а також познайомилися з унікальним мистецьким поїздом. Опікуни, піклувальники, прийомні родини з дітлахами зібралися разом у Києві за 150-метровим столом на "Родинне Різдво для кожної дитини" від Фундації Катерини Осадчої", — додали в УЗ.

Окрім того, волонтери та дружини військових скористались потягами до Барвінкового, Сум і Херсона, щоб підтримати наших захисників. Також студенти з Конотопу на Сумщині отримали можливість без зайвих витрат відсвяткувати новорічні свята з родиною та повернутися на навчання до Києва.

"Усі ці історії разом складаються в 38 мільйонів кілометрів, які українці проїхали в межах "3000 км Україною"", — додали в У3.

Найчастіше у грудні українці користувалися безкоштовними кілометрами на потягах:

  • 101/102 Херсон — Барвінкове;
  • 52/51 Одеса — Запоріжжя;
  • 143/144 Суми — Рахів;
  • 88 Запоріжжя — Ковель.

Раніше досвідчений провідник розкрив, які полиці краще обирати у вагонах плацкарт та купе та пояснив, чому перші місця в потягах — далеко не найкращий варіант.

Також дізнавайтеся, хто може придбати квитки на потяги без черг — зі спецрезерву Укрзалізниці.

Укрзалізниця подорож поїзди пільги туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
