Головна Транспорт Українці не можуть придбати квитки УЗ — коли з'являться в продажу

Українці не можуть придбати квитки УЗ — коли з'являться в продажу

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 14:42
УЗ змінює графік руху потягів після 21 січня — що треба знати пасажирам
Пасажири Укрзалізниці. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia/

Національний перевізник "Укрзалізниця" попередив пасажирів про зміни через атаку Росії на Київщину. Зокрема продаж квитків на деякі рейси після 21 січня буде відкрито тільки після коригування розкладу руху поїздів.

Про це повідомила пресслужба УЗ у Facebook.

Читайте також:

УЗ змінює графік руху потягів

Зазначається, що компанія вносить зміни в графік потягів через ускладнення на нещодавно враженій росіянами Фастівській ділянці залізниці та через міркування безпеки. 

В УЗ повідомили, що змінені графіки будуть готові до кінця доби 7 січня, а продаж буде відкрито із 8 січня. Зокрема, квитки на рейси всередині країни можна буде придбати із 8-ї ранку, на міжнародні напрямки — із 9-ї години.

За новим розкладом потяги почнуть курсувати вже із четверга, 22 січня.  В компанії також попередили, що до цієї дати можливі затримки на Фастівській ділянці залізниці тривалістю 1-2 години.

Раніше ми розповідали, що за численними запитами Укрзалізниця продовжила маршрут флагманського потягу "Гуцульщина" №95/96 Київ — Ясіня, який тепер курсуватиме до Рахова.

Також провідник пояснив, як діяти у випадку, якщо ви в потязі Укрзалізниці проспали свою станцію. 

туристи Укрзалізниця подорож транспорт атака квитки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
