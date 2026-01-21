Відео
Укрзалізниця запустила автономний поїзд-кухню Food Train

Укрзалізниця запустила автономний поїзд-кухню Food Train

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 10:25
УЗ запустила перший Food Train — де можна зігрітись та поїсти (фото)
Перший Food Train на Київщині. Фото: пресслужба УЗ

Національний перевізник "Укрзалізниця" за підтримки Фундації Говарда Г. Баффета запустила перший Food Train на Київщині. Завдяки таким вагонам, громадяни, які через масовані атаки росіян на енергетику залишились без світла та тепла, зможуть смачно поїсти.

Про це повідомили в пресслужбі УЗ

Читайте також:

Укрзалізниця допомагає українцям

В компанії розповіли, що за півтора дня Food Train роздав 9 107 порцій гарячої їжі людям у громадах, які залишилися без світла, води, опалення та зв’язку після масованих атак Росії.

"Підтримуємо людей, у яких зараз немає води, світла й опалення, мешканців громад, що постраждали від ворожих атак, а також залізничників і ремонтні бригади, які відновлюють тепло та ліквідовують наслідки обстрілів", — йдеться в повідомленні.

None - фото 1
Готові обіди. Фото:  пресслужба УЗ
None - фото 2
Доставка обідів на Київщині. Фото:  пресслужба УЗ
None - фото 3
Готові обіди доставляють тим, хто цього потребує. Фото:  пресслужба УЗ

В УЗ повідомили, що мешканці Бучанського району на Київщині отримують готові порції їжі, а поруч із мобільними кухнями в наметах обігріву можна пообідати, випити чаю та зігрітися. Окрім того, УЗ доставляє обіди тим, хто потребує найбільше підтримки.

Перевізник додав, що продовжить підвозити підтримку туди, де вона потрібна найбільше та робити все необхідно для того, щоб потяги вирушали вчасно.

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця встановила певні правила та обмеження для перевезення собак котів у пасажирських вагонах.

Також повідомляли, що Укрзалізниця  поставить "вагони незламності" у польському місті Холмі. 

Укрзалізниця Київська область пункт обігріву вагон Пункт Незламності
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
