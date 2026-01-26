Відео
Тепло, чай і розетки — УЗ відкрила хаб для пасажирів у Польщі

Тепло, чай і розетки — УЗ відкрила хаб для пасажирів у Польщі

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 15:29
Укрзалізниця відкрила перший пункт незламності за кордоном
У польському Холмі запрацював перший закордонний пункт незламності УЗ. Фото: Укрзалізниця

"Укрзалізниця" відкрила перший пункт незламності за межами України. Він відкритий на залізничній станції в польському місті Холм.

У перший же день роботи локацію відвідали понад сто пасажирів, повідомляє УЗ

Читайте також:

Як працює пункт незламності

На станції Холм, крізь яку курсують п’ять пар пасажирських поїздів з Україною, встановили спеціальні вагони обігріву.

Один із них має ігрову зону для дітей, окремі місця для годування та сповивання немовлят. Для маленьких пасажирів доступні розмальовки та набори для малювання.

Які посуги передбачено для пасажирів

У вагонах передбачено обладнання для підзарядки мобільних гаджетів, а відвідувачів у теплій атмосфері пригощають гарячим чаєм.

Вагони незламності, де з’являться мобільні хаби з опаленням та живленням від "Укрзалізниці". 

У другому вагоні представлено частину колекції фоторобіт Говарда Баффетта, раніше експонованої у складі Мистецького поїзда. Вагони розміщено на третій платформі вокзалу.

Чому пункт незламності відкрили у Холмі

Потреба створити пункт незламності виникла через реконструкцію будівлі вокзалу в Холмі, яка триває з 2024 року. Тому пасажири очікують на рейси до України просто неба, зокрема взимку.

До Холма їдуть поїзди з Харкова, Дніпра та Києва. Станція також важливий пересадковий хаб для подальших подорожей до Берліна, Варшави, Лодзя, Познані та інших міст. Щодоби крізь Холм проїжджають орієнтовно до трьох тисяч пасажирів.

Раніше ми розповідали, хто може придбати квитки на потяги без черг зі спецрезерву Укрзалізниці.

Також ми писали, що робити у випадку, якщо ви в потязі Укрзалізниці проспали свою станцію. 

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
