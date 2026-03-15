В УЗ розповіли, які місця краще обирати високим пасажирам

Українці скаржаться на дуже тісні місця в потягах Укрзалізниці. Перевізник розповів, які саме місця варто бронювати пасажирам зі зростом вище 180 сантиметрів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

Які місця обирати в потязі високим пасажирам

Пасажир розповів, що його зріст 184 см, проте йому дуже важко залізти на верхню полицю в плацкарті. Він пожартував, що такий "трюк" був схожий на фінальний етап кастингу в Cirque du Soleil.

"Коли між обличчям і стелею залишається 20 см, починаєш розуміти почуття посилки в поштоматі. Дистанція до стелі мінімальна, місця для маневру немає. Може, варто додати в опис вагона попередження:"Тільки для людей з навичками ніндзя та відсутністю клаустрофобії"", — зіронізував мандрівник.

В УЗ порекомендували громадянам високого зросту обирати нижні місця, або поїздки у вагонах класу СВ, сидячих вагонах 1-го, 2-го, 3-го класів.

В УЗ також розповіли, хто має право залишати свої сумки та валізи у багажному відділенні під нижнім сидінням.

Як з'ясувалось, місце для зберігання речей під нижньою полицею належить тільки пасажиру, який придбав квиток на це місце. Таким чином, пасажири з верхніх полиць не мають права без попередньої згоди пасажира знизу займати простір під чужою нижньою полицею.

Користувачі мережі були обурені такою відповіддю, адже на думку багатьох — це несправедливий підхід.

Раніше ми розповідали, як швидко знайти загублену в потязі чи на вокзалі річ. Є шанс, що улюблену іграшку вашої дитини чи ваші рукавички можуть знайти працівники вокзалу чи провідники.

Якщо такої неприємності не вдалося уникнути, пасажиру необхідно заповнити спеціальну форму на сайті Укрзалізниці чи звернутись до контакт-центру за номером 0 800 503 11.

Також писали, чому більше не можна скористатися студентською знижкою для оплати проїзду в електричці. В УЗ пояснили, що наразі знижки із студентським квитком працюють лише на плацкарт та Інтерсіті+ другого класу. В компанії не пояснили, з якої саме причини скасували таку можливість економити тим, хто навачається у вузах, технікумах та коледжах.