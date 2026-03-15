В УЗ рассказали, какие места лучше выбирать высоким пассажирам

В УЗ рассказали, какие места лучше выбирать высоким пассажирам

Ua ru
Дата публикации 15 марта 2026 13:20
В УЗ рассказали, какие места лучше выбирать высоким пассажирам
Поезд Укрзализныци. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Украинцы жалуются на очень тесные места в поездах Укрзализныци. Перевозчик рассказал, какие именно места стоит бронировать пассажирам с ростом выше 180 сантиметров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ УЗ в соцсети Threads.

Читайте также:

Какие места выбирать в поезде высоким пассажирам

Пассажир рассказал, что его рост 184 см, однако ему очень трудно залезть на верхнюю полку в плацкарте. Он пошутил, что такой "трюк" был похож на финальный этап кастинга в Cirque du Soleil.

"Когда между лицом и потолком остается 20 см, начинаешь понимать чувство посылки в почтомате. Дистанция до потолка минимальная, места для маневра нет. Может, стоит добавить в описание вагона предупреждение: "Только для людей с навыками ниндзя и отсутствием клаустрофобии"", — сыронизировал путешественник.

В УЗ порекомендовали гражданам высокого роста выбирать нижние места, или поездки в вагонах класса СВ, сидячих вагонах 1-го, 2-го, 3-го классов.

Что еще интересно знать о путешествиях с УЗ

В УЗ также рассказали, кто имеет право оставлять свои сумки и чемоданы в багажном отделении под нижним сиденьем.

Как выяснилось, место для хранения вещей под нижней полкой принадлежит только пассажиру, который приобрел билет на это место. Таким образом, пассажиры с верхних полок не имеют права без предварительного согласия пассажира снизу занимать пространство под чужой нижней полкой.

Пользователи сети были возмущены таким ответом, ведь по мнению многих — это несправедливый подход.

Ранее мы рассказывали, как быстро найти потерянную в поезде или на вокзале вещь. Есть шанс, что любимую игрушку вашего ребенка или ваши перчатки могут найти работники вокзала или проводники.

Если такой неприятности не удалось избежать, пассажиру необходимо заполнить специальную форму на сайте Укрзализныци или обратиться в контакт-центр по номеру 0 800 503 11.

Также писали, почему больше нельзя воспользоваться студенческой скидкой для оплаты проезда в электричке. В УЗ объяснили, что сейчас скидки со студенческим билетом работают только на плацкарт и Интерсити+ второго класса. В компании не объяснили, по какой именно причине отменили такую возможность экономить тем, кто учится в вузах, техникумах и колледжах.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
