Чи є студентські знижки на електрички — відповідь Укрзалізниці

Знижки в Укрзалізниці для студентів. Фото: УЗ, nupp.edu.ua. Колаж: Новини.LIVE

В Укрзалізниці відповили на питання пасажирів про ситуацію із знижками для студентів. Таким чином, була поставлена крапка у питанні, що цікавило багатьох пасажирів.

Як, повідомляє Новини.LIVE, відповідний допис був опублікований в соцмережі Threads.

Питання про знижки

Одна з пасажирок поцікавилась, чому вона більше не може користуватися студентською знижкою в електричці.

Відповідь представника УЗ була лаконічною. Він підтвердив, що наразі знижки із студентським квитком працюють лише на плацкарт та Інтерсіті+ другого класу.

Пасажирка додала, що купляла квиток на кільцеву електричку і в касі їй повідомили, що студентської знижки на цей різновид транспорту більше немає.



При цьому, в касі не змогли пояснити, на якій підставіи прибрали знижку. Представник Укрзалізниці також не відповів на це питання.

Питання про знижку для студентів. Фото: скріншот Threads​​​​​​

Що ще цікаво знати подорожуючим

