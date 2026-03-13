Відео
Головна Транспорт Студентські квитки та знижки — що кажуть в Укрзалізниці про нові правила

Студентські квитки та знижки — що кажуть в Укрзалізниці про нові правила

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 10:33
Чи є студентські знижки на електрички — відповідь Укрзалізниці
Знижки в Укрзалізниці для студентів. Фото: УЗ, nupp.edu.ua. Колаж: Новини.LIVE

В Укрзалізниці відповили на питання пасажирів про ситуацію із знижками для студентів. Таким чином, була поставлена крапка у питанні, що цікавило багатьох пасажирів.

Як, повідомляє Новини.LIVE, відповідний допис був опублікований в соцмережі Threads.

Читайте також:

Питання про знижки

Одна з пасажирок поцікавилась, чому вона більше не може користуватися студентською знижкою в електричці.

Відповідь представника УЗ була лаконічною. Він підтвердив, що наразі знижки із студентським квитком працюють лише на плацкарт та Інтерсіті+ другого класу.

Пасажирка додала, що купляла квиток на кільцеву електричку і в касі їй повідомили, що студентської знижки на цей різновид транспорту більше немає. 

При цьому, в касі не змогли пояснити, на якій підставіи прибрали знижку. Представник Укрзалізниці також не відповів на це питання.

Студентські квитки та знижки — що кажуть в Укрзалізниці про нові правила - фото 1
Питання про знижку для студентів. Фото: скріншот Threads​​​​​​

Що ще цікаво знати подорожуючим

Раніше в Укрзалізниці відповили на питання пасажирів про можливість брати кип'яток у провідників безкоштовно. 

Одна з пасажирок поцікавилась, чи можна в потязі брати гарячу воду у провідника безкоштовно, додавши, що їй завжди було соромно це питати.

Представник УЗ підтвердив, що пасажири можуть безкоштовно брати гарячу воду.

У коментарях до цього допису користувачі соцмереж також поділилися своїм досвідом, розповівши, що вони теж часто користуються цією послугою в дорозі.

Раніше ми писали,  що далеко не завжди у наших рідних та друзів є можливість зустріти нас на вокзалі із потягу. В таких випадках рятує вокзальний помічник Укрзалізниці, який зможе допомогти із валізами та сумками.

Також ми писали, про нові ціни на квитки УЗ і правила повернення. Міністерство розвитку громад та територій спільно з Укрзалізницею підготували нові правила і тарифи на пасажирські перевезення.

Укрзалізниця студенти поїзди знижки Threads
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
