Росія атакує УЗ — як діяти під час небезпеки пасажирам

Пошкоджений вокзал в Лозовій. Фото: ДСНС Харківщини

Багато пасажирів надають перевагу подорожам потягами "Укрзалізниці" — така мандрівка доволі доступна та безпечна, порівняно з іншими видами транспорту. Проте у розпал війни ворог активно атакує залізницю. Досвідчений провідник пояснив, як пасажирам варто поводитись під час небезпеки.

Алгоритмом дій поділився провідник Сергій Ріпа інтерв’ю РБК-Україна.

Як діяти пасажиру у випадку бойової загрози

Провідник пояснив, що у випадку небезпеки, потрібно чітко слідкувати та виконувати вказівки залізничників. Працівників навчають, як діяти в надзвичайній ситуації, зокрема, й під час повітряної атаки ворога.

Так, у разі загрози атаки, провідникам надає вказівки начальник потягу. Якщо тривога застала пасажирів під час перебування у потязі на вокзалі — маршрут чи час відправлення може змінитись.

Про усі зміни пасажирів сповіщають у додатку "Укрзалізниці", додаткову інформацію можна також знайти на офіційному сайті компанії.

