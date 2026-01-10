Відео
Головна Транспорт В УЗ розповіли, як треба діяти у разі повітряної атаки ворога

В УЗ розповіли, як треба діяти у разі повітряної атаки ворога

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 21:55
Росія атакує УЗ — як діяти під час небезпеки пасажирам
Пошкоджений вокзал в Лозовій. Фото: ДСНС Харківщини

Багато пасажирів надають перевагу подорожам потягами "Укрзалізниці" — така мандрівка доволі доступна та безпечна, порівняно з іншими видами транспорту. Проте у розпал війни ворог активно атакує залізницю. Досвідчений провідник пояснив, як пасажирам варто поводитись під час небезпеки.

Алгоритмом дій поділився провідник Сергій Ріпа інтерв’ю РБК-Україна.

Як діяти пасажиру у випадку бойової загрози

Провідник пояснив, що у випадку небезпеки, потрібно чітко слідкувати та виконувати вказівки залізничників. Працівників навчають, як діяти в надзвичайній ситуації, зокрема, й під час повітряної атаки ворога.

Так, у разі загрози атаки, провідникам надає вказівки начальник потягу. Якщо тривога застала пасажирів під час перебування у потязі на вокзалі — маршрут чи час відправлення може змінитись.

Про усі зміни пасажирів сповіщають у додатку "Укрзалізниці", додаткову інформацію можна також знайти на офіційному сайті компанії.

Раніше ми розповідали, що за численними запитами Укрзалізниця продовжила маршрут флагманського потягу "Гуцульщина" №95/96 Київ — Ясіня, який тепер курсуватиме до Рахова.

Також ми писали, що Укрзалізниця оновила графіки руху поїздів на тлі масованих ударів Росії по залізниці. Зокрема, вже можна придбати квитки на поїзди відправленням з 22 січня.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
