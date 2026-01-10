Росія атакує УЗ — як діяти під час небезпеки пасажирам

В УЗ розповіли, як треба діяти у разі повітряної атаки ворога
Багато пасажирів надають перевагу подорожам потягами "Укрзалізниці" — така мандрівка доволі доступна та безпечна, порівняно з іншими видами транспорту. Проте у розпал війни ворог активно атакує залізницю. Досвідчений провідник пояснив, як пасажирам варто поводитись під час небезпеки.
Алгоритмом дій поділився провідник Сергій Ріпа інтерв’ю РБК-Україна.
Як діяти пасажиру у випадку бойової загрози
Провідник пояснив, що у випадку небезпеки, потрібно чітко слідкувати та виконувати вказівки залізничників. Працівників навчають, як діяти в надзвичайній ситуації, зокрема, й під час повітряної атаки ворога.
Так, у разі загрози атаки, провідникам надає вказівки начальник потягу. Якщо тривога застала пасажирів під час перебування у потязі на вокзалі — маршрут чи час відправлення може змінитись.
Про усі зміни пасажирів сповіщають у додатку "Укрзалізниці", додаткову інформацію можна також знайти на офіційному сайті компанії.
