Мандрівка потягами УЗ — який вигляд має новий вагон плацкарт (відео)

Навесні 2025 року Укрзалізниця оновила руховий склад потягів. Компанія додала шість нових вагонів плацкарт, які виготовив вітчизняний виробник. Одна з туристок придбала квиток та показала, який вигляд він має.

Відповідним відео поділилась користувачка shramko.blog у TikTok.

Нові плацкарти УЗ

Дівчина показала плацкартний вагон потяга 22/21 Львів — Харків. Вона придбала квиток на верхнє місце і була дуже здивована — над нею тепер прибрали полицю для багажу і в пасажира з'явилося в рази більше простору.

Окрім того, Укрзалізниця додала спеціальні сходинки, по яких можна забратися на верхнє місце, не порушуючи особистого простору сусіда, який п'є каву за столиком чи снідає.

У новому плацкарті біля місця кожного пасажира є розетка, ліхтарик для читання та навіть окрема невелика поличка, щоб попити чаю чи поставити якусь свою річ. Туалети у вагоні просторіші, є дозатори для мила, серветки та накладки для унітаза.

