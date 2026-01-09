Мандрівка потягами УЗ — який вигляд має новий вагон плацкарт (відео)

Туристка показала новий плацкартний вагон УЗ — відео
Навесні 2025 року Укрзалізниця оновила руховий склад потягів. Компанія додала шість нових вагонів плацкарт, які виготовив вітчизняний виробник. Одна з туристок придбала квиток та показала, який вигляд він має.
Відповідним відео поділилась користувачка shramko.blog у TikTok.
Нові плацкарти УЗ
Дівчина показала плацкартний вагон потяга 22/21 Львів — Харків. Вона придбала квиток на верхнє місце і була дуже здивована — над нею тепер прибрали полицю для багажу і в пасажира з'явилося в рази більше простору.
Окрім того, Укрзалізниця додала спеціальні сходинки, по яких можна забратися на верхнє місце, не порушуючи особистого простору сусіда, який п'є каву за столиком чи снідає.
У новому плацкарті біля місця кожного пасажира є розетка, ліхтарик для читання та навіть окрема невелика поличка, щоб попити чаю чи поставити якусь свою річ. Туалети у вагоні просторіші, є дозатори для мила, серветки та накладки для унітаза.
@shramko.blog
у тгк «оля планує✍🏼» розповідаю про дисципліну & саморозвиток та мій lifestyle #укрзалізниця #вагон #плацкарт #огляд #подорож #дорога♬ Sogni ancora - Piero Piccioni
Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця запустила онлайн-продаж квитків на дитячу залізницю.
Також дізнавайтеся, хто може придбати квитки на потяги без черг — зі спецрезерву Укрзалізниці.
Читайте Новини.LIVE!