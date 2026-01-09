Відео
Головна Транспорт Туристка показала новий плацкартний вагон УЗ — відео

Туристка показала новий плацкартний вагон УЗ — відео

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 18:32
Мандрівка потягами УЗ — який вигляд має новий вагон плацкарт (відео)
Потяг Укрзалізниці. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia/

Навесні 2025 року Укрзалізниця оновила руховий склад потягів. Компанія додала шість нових вагонів плацкарт, які виготовив вітчизняний виробник. Одна з туристок придбала квиток та показала, який вигляд він має.

Відповідним відео поділилась користувачка shramko.blog у TikTok.

Читайте також:

Нові плацкарти УЗ

Дівчина показала плацкартний вагон потяга 22/21 Львів — Харків. Вона придбала квиток на верхнє місце і була дуже здивована — над нею тепер прибрали полицю для багажу і в пасажира з'явилося в рази більше простору.

Окрім того, Укрзалізниця додала спеціальні сходинки, по яких можна забратися на верхнє місце, не порушуючи особистого простору сусіда, який п'є каву за столиком чи снідає.

У новому плацкарті біля місця кожного пасажира є розетка, ліхтарик для читання та навіть окрема невелика поличка, щоб попити чаю чи поставити якусь свою річ. Туалети у вагоні просторіші, є дозатори для мила, серветки та накладки для унітаза.

@shramko.blog

у тгк «оля планує✍🏼» розповідаю про дисципліну & саморозвиток та мій lifestyle #укрзалізниця #вагон #плацкарт #огляд #подорож #дорога

♬ Sogni ancora - Piero Piccioni

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця запустила онлайн-продаж квитків на дитячу залізницю.

Також дізнавайтеся, хто може придбати квитки на потяги без черг — зі спецрезерву Укрзалізниці.

Укрзалізниця подорож поїзди туризм квитки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
