Укрзалізниця продовжила маршрут "Гуцульщина" №95/96 Київ — Ясіня — деталі

За численними запитами Укрзалізниця продовжила маршрут одного із флагманських потягів. Зміни торкнулися поїзда "Гуцульщина" №95/96 Київ — Ясіня, який тепер курсуватиме до Рахова.

Про це повідомила пресслужба компанії.

В УЗ повідомили, що із 28 грудня флагманський поїзд "Гуцульщина" №95/96 Київ — Ясіня продовжив маршрут до Рахова із зупинкою на станції Кваси.

"Рахівщина, що на Закарпатті є справжньою високогірною перлиною України: край стрімких потоків, полонин і гірських хребтів, де починається активний відпочинок і відновлення сил. Кваси, відомі своїми мінеральними джерелами та лікувальним повітрям", — йдеться в повідомленні.

В УЗ додали, що Рахів також є найвисокогірнішим містом в Україні.

Окрім флагманського потяга "Гуцульщина" до Рахова також курсують:

№143/144 Суми — Рахів;

№55/56 Київ — Рахів;

приміський дизель-поїзд №6441/6442 Коломия — Ділове.

"Подорожуйте комфортно, відкривайте високогірні Карпати та плануйте зимовий відпочинок разом з Укрзалізницею", — додали в компанії.

