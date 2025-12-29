Укрзалізниця продовжила маршрут "Гуцульщина" №95/96 Київ — Ясіня — деталі

УЗ продовжила маршрут одного із флагманських потя
За численними запитами Укрзалізниця продовжила маршрут одного із флагманських потягів. Зміни торкнулися поїзда "Гуцульщина" №95/96 Київ — Ясіня, який тепер курсуватиме до Рахова.
Про це повідомила пресслужба компанії.
В УЗ повідомили, що із 28 грудня флагманський поїзд "Гуцульщина" №95/96 Київ — Ясіня продовжив маршрут до Рахова із зупинкою на станції Кваси.
"Рахівщина, що на Закарпатті є справжньою високогірною перлиною України: край стрімких потоків, полонин і гірських хребтів, де починається активний відпочинок і відновлення сил. Кваси, відомі своїми мінеральними джерелами та лікувальним повітрям", — йдеться в повідомленні.
В УЗ додали, що Рахів також є найвисокогірнішим містом в Україні.
Окрім флагманського потяга "Гуцульщина" до Рахова також курсують:
- №143/144 Суми — Рахів;
- №55/56 Київ — Рахів;
- приміський дизель-поїзд №6441/6442 Коломия — Ділове.
"Подорожуйте комфортно, відкривайте високогірні Карпати та плануйте зимовий відпочинок разом з Укрзалізницею", — додали в компанії.
