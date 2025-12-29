Відео
Головна Транспорт УЗ продовжила маршрут одного із флагманських потя

УЗ продовжила маршрут одного із флагманських потя

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 12:22
Укрзалізниця продовжила маршрут "Гуцульщина" №95/96 Київ — Ясіня — деталі
Потяг УЗ. Фото: пресслужба компанії

За численними запитами Укрзалізниця продовжила маршрут одного із флагманських потягів. Зміни торкнулися поїзда "Гуцульщина" №95/96 Київ — Ясіня, який тепер курсуватиме до Рахова.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Читайте також:

УЗ продовжила маршрут поїзда "Гуцульщина" №95/96 Київ — Ясіня

В УЗ повідомили, що із 28 грудня флагманський поїзд "Гуцульщина" №95/96 Київ — Ясіня продовжив маршрут до Рахова із зупинкою на станції Кваси.

"Рахівщина, що на Закарпатті є справжньою високогірною перлиною України: край стрімких потоків, полонин і гірських хребтів, де починається активний відпочинок і відновлення сил. Кваси, відомі своїми мінеральними джерелами та лікувальним повітрям", — йдеться в повідомленні.

В УЗ додали, що Рахів також є найвисокогірнішим містом в Україні.

Окрім флагманського потяга "Гуцульщина" до Рахова також курсують: 

  • №143/144 Суми — Рахів;
  • №55/56 Київ — Рахів;
  • приміський дизель-поїзд №6441/6442 Коломия — Ділове.

"Подорожуйте комфортно, відкривайте високогірні Карпати та плануйте зимовий відпочинок разом з Укрзалізницею", — додали в компанії.

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця запустила онлайн-продаж квитків на дитячу залізницю.

Також дізнавайтеся, хто може придбати квитки на потяги без черг — зі спецрезерву Укрзалізниці.

Київ Укрзалізниця Карпати поїзди курорти
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
