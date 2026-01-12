Потяги УЗ затримуються через погоду та небезпеку — пасажирам дали пораду

Інформаційне табло УЗ. Фото: Новини.LIVE

Пасажирам Укрзалізниці порекомендували планувати свій маршрут потягом, щоб між пересадками залишався запас часу щонайменше в 3-4 години. Потенційні затримки пов'язані із безпековими заходами та сильними морозами.

Про це зазначив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський у Facebook.

Очільник УЗ повідомив, що затримки потягів нині пов'язані не лише зі складними погодними умовами та відключеннями світла, а й через потенційну загрозу атак ворога на залізницю.

"Пасажирські поїзди відводимо безпечнішими маршрутами — хай довше, але для нас ключове — довезти. Сюди додається погода, затримки на кордоні, енергетичні обмеження та ін. Але — веземо і вивеземо!", — розповів Перцовський.

Очільник УЗ порекомендував найближчими днями, доки не запрацює оновлений графік після 22 січня, планувати стикування із запасом у 3-4 години мінімум, щоб мати запас часу для пересадок.

Перцовський додав, що у разі затримок потягів в компанії намагаються зробити комфортним очкування. Зокрема, УЗ підготувала пункти незламності, де можна зігрітися та підзарядитися. Також всі платні зали відпочинку на вокзалах зробили безкоштовними на момент морозної стихії та стихії.

