В УЗ порадили планувати пересадки із запасом

В УЗ порадили планувати пересадки із запасом


Дата публікації: 12 січня 2026 10:17
Потяги УЗ затримуються через погоду та небезпеку — пасажирам дали пораду
Інформаційне табло УЗ. Фото: Новини.LIVE

Пасажирам Укрзалізниці порекомендували планувати свій маршрут потягом, щоб між пересадками залишався запас часу щонайменше в 3-4 години. Потенційні затримки пов'язані із безпековими заходами та сильними морозами.

Про це зазначив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський у Facebook.

Читайте також:

В УЗ попередили про затримки потягів

Очільник УЗ повідомив, що затримки потягів нині пов'язані не лише зі складними погодними умовами та відключеннями світла, а й через потенційну загрозу атак ворога на залізницю.

"Пасажирські поїзди відводимо безпечнішими маршрутами — хай довше, але для нас ключове — довезти. Сюди додається погода, затримки на кордоні, енергетичні обмеження та ін. Але — веземо і вивеземо!", — розповів Перцовський.

Очільник УЗ порекомендував найближчими днями, доки не запрацює оновлений графік після 22 січня, планувати стикування із запасом у 3-4 години мінімум, щоб мати запас часу для пересадок.

Перцовський додав, що у разі затримок потягів в компанії намагаються зробити комфортним очкування. Зокрема, УЗ підготувала пункти незламності, де можна зігрітися та підзарядитися. Також всі платні зали відпочинку на вокзалах зробили безкоштовними на момент морозної стихії та стихії.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця посилила декілька регіонів додатковими рейсами поїздів.

Також ми розповідали, що Укрзалізниця оновила графіки руху поїздів на тлі масованих ударів Росії по залізниці. Зокрема, вже можна придбати квитки на поїзди відправленням з 22 січня.

Укрзалізниця подорож поїзди туризм графік
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
