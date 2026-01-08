УЗ додала вагони до потягів на Чернівці та Франківськ — деталі

Потяг Укрзалізниці. Фото: УЗ/Богдан Ісмаілов

Попри сильний циклон, який днями накриє Чернівецьку та Івано-Франківську області, Укрзалізниця не скасовуватиме рейсів. Навпаки, перевізник посилить сполучення з обома регіонами та додасть вагони.

Про це повідомили у пресслужбі компанії УЗ.

УЗ посилить Захід України рейсами

В УЗ повідомили, що до України дійшов циклон, який рухатиметься через Чернівецьку та Івано-Франківську області. Таким чином, вже найближчими днями країну накриють хуртовини, ожеледиця, значні опади, зниження температури.

В компанії підкреслили, що попри складні погодні умови, графік руху потягів залишиться без змін. Окрім того, перевізник посилить деякі маршрути.

"Логістику залізниці це традиційно не спинить. Навпаки, посилюємо сполучення з обома регіонами й додаємо вагони сьогоднішнім рейсам із Чернівців та Франківська", — йдеться в повідомленні.

В Укрзалізниці також пообіцяли забезпечити безпеку руху поїздів та пересування людей.

Раніше ми розповідали, що за численними запитами Укрзалізниця продовжила маршрут флагманського потягу "Гуцульщина" №95/96 Київ — Ясіня, який тепер курсуватиме до Рахова.

Також ми писали, що Укрзалізниця оновила графіки руху поїздів на тлі масованих ударів Росії по залізниці. Зокрема, вже можна придбати квитки на поїзди відправленням з 22 січня.