УЗ додала вагони до потягів на Чернівці та Франківськ — деталі

Укрзалізниця посилила кілька регіонів додатковими рейсами
Попри сильний циклон, який днями накриє Чернівецьку та Івано-Франківську області, Укрзалізниця не скасовуватиме рейсів. Навпаки, перевізник посилить сполучення з обома регіонами та додасть вагони.
Про це повідомили у пресслужбі компанії УЗ.
УЗ посилить Захід України рейсами
В УЗ повідомили, що до України дійшов циклон, який рухатиметься через Чернівецьку та Івано-Франківську області. Таким чином, вже найближчими днями країну накриють хуртовини, ожеледиця, значні опади, зниження температури.
В компанії підкреслили, що попри складні погодні умови, графік руху потягів залишиться без змін. Окрім того, перевізник посилить деякі маршрути.
"Логістику залізниці це традиційно не спинить. Навпаки, посилюємо сполучення з обома регіонами й додаємо вагони сьогоднішнім рейсам із Чернівців та Франківська", — йдеться в повідомленні.
В Укрзалізниці також пообіцяли забезпечити безпеку руху поїздів та пересування людей.
