Поезда УЗ задерживаются из-за погоды и опасности — пассажирам дали совет

Информационное табло УЗ. Фото: Новини.LIVE

Пассажирам Укрзализныци порекомендовали планировать свой маршрут поездом, чтобы между пересадками оставался запас времени минимум в 3-4 часа. Потенциальные задержки связаны с мерами безопасности и сильными морозами.

Об этом отметил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский в Facebook.

Реклама

Читайте также:

В УЗ предупредили о задержках поездов

Глава УЗ сообщил, что задержки поездов сейчас связаны не только со сложными погодными условиями и отключениями света, но и из-за потенциальной угрозы атак врага на железную дорогу.

"Пассажирские поезда отводим более безопасными маршрутами — пусть дольше, но для нас ключевое — довезти. Сюда добавляется погода, задержки на границе, энергетические ограничения и др. Но — везем и вывезем!", — рассказал Перцовский.

Глава УЗ порекомендовал в ближайшие дни, пока не заработает обновленный график после 22 января, планировать стыковки с запасом в 3-4 часа минимум, чтобы иметь запас времени для пересадок.

Перцовский добавил, что в случае задержек поездов в компании стараются сделать комфортным ожидание. В частности, УЗ подготовила пункты несокрушимости, где можно согреться и подзарядиться. Также все платные залы отдыха на вокзалах сделали бесплатными на момент морозной стихии и стихии.

Ранее мы писали, что Укрзализныця усилила несколько регионов дополнительными рейсами поездов.

Также мы рассказывали, что Укрзализныця обновила графики движения поездов на фоне массированных ударов России по железной дороге. В частности, уже можно приобрести билеты на поезда отправлением с 22 января.