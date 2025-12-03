Відео
Головна Транспорт В УЗ пояснили, які квитки не можна поки купити після 14 грудня

В УЗ пояснили, які квитки не можна поки купити після 14 грудня

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 11:35
З 14 грудня Укрзалізниця тимчасово закрила продаж квитків на міжнародні та внутрішні напрямки — деталі
Провідниці біля потяга. Фото: Новини.LIVE

Після початку війни українці стали частіше мандрувати потягами Укрзалізниці за кордон. Проте через підвищений попит, не завжди можна придбати квитки на потрібні напрямки. Пасажири намагаються якомога раніше бронювати місця, проте нещодавно зникли з продажу посадкові талони на середину грудня до польського Холма.

В УЗ пояснили, чому пасажири не можуть придбати квитки на популярний міжнародний напрямок.

Читайте також:

Новий графік руху УЗ

Одна з пасажирок Укрзалізниці поцікавилась, чому не доступні квитки на середину грудня із Дніпра до Холму.

"Шановно УЗ, а де інші потяги на Хельм, 09:03 на скриншоті — перекупам відкрили на них продаж, а людям?", — написала пасажирка.

В компанії повідомили, що недоступність квитків пов'язана із тим, що із 14 грудня 2025 року на території України, країн ЄС та Республіки Молдова вводиться новий графік руху пасажирських поїздів у внутрішньому та міжнародному сполученні на 2026 рік.

"У зв'язку з цим, наразі продаж тимчасово закритий на поїзди, що вирушають з 13 грудня до кінцевого узгодження розкладу між усіма країнами. Після узгодженням продаж буде поновлено", — додали в УЗ.

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця запровадила новий графік руху поїздів на 2025-2026 роки, за яким прискорила один з найпопулярніших прямих потягів міжнародного сполучення №67/68 Київ — Варшава на 2 години.

Також ми писали, коли найвигідніше купувати квитки Укрзалізниці. Вартість посадкового талона залежить від дня тижня, в який відправляється потяг.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
