З 14 грудня Укрзалізниця тимчасово закрила продаж квитків на міжнародні та внутрішні напрямки — деталі

Провідниці біля потяга. Фото: Новини.LIVE

Після початку війни українці стали частіше мандрувати потягами Укрзалізниці за кордон. Проте через підвищений попит, не завжди можна придбати квитки на потрібні напрямки. Пасажири намагаються якомога раніше бронювати місця, проте нещодавно зникли з продажу посадкові талони на середину грудня до польського Холма.

В УЗ пояснили, чому пасажири не можуть придбати квитки на популярний міжнародний напрямок.

Одна з пасажирок Укрзалізниці поцікавилась, чому не доступні квитки на середину грудня із Дніпра до Холму.

"Шановно УЗ, а де інші потяги на Хельм, 09:03 на скриншоті — перекупам відкрили на них продаж, а людям?", — написала пасажирка.

В компанії повідомили, що недоступність квитків пов'язана із тим, що із 14 грудня 2025 року на території України, країн ЄС та Республіки Молдова вводиться новий графік руху пасажирських поїздів у внутрішньому та міжнародному сполученні на 2026 рік.

"У зв'язку з цим, наразі продаж тимчасово закритий на поїзди, що вирушають з 13 грудня до кінцевого узгодження розкладу між усіма країнами. Після узгодженням продаж буде поновлено", — додали в УЗ.

