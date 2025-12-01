Укрзализныця добавила новый праздничный штамп в Паспорт путешественника — детали

Ребенок в вагоне поезда. Фото: Укрзализныця

Для маленьких путешественников на период новогодних праздников на вокзалах Кива и Львова добавили больше магической атмосферы. В Укрзализныце анонсировали новый праздничный штамп в Паспорт путешественника. Его будут проставлять в течение декабря рождественские ангелы — это придаст праздничного настроения и атмосферы.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новый штамп УЗ

В компании рассказали, что штамп был создан специально к премьере украинского фильма "Поезд к Рождеству", который уже можно посмотреть в кинотеатрах. В УЗ добавили, что киевские и львовские вокзалы были выбраны не случайно — именно на них велись съемки с главными героями ленты.

Поставить такой штамп в Паспорт путешественника можно будет с 1 по 31 декабря возле инфостойки. Их будут проставлять магические ангелы. Такой "документ" можно получить бесплатно в кассах Укрзализныци.

"Твой Паспорт путешественника пополнится новой волшебной отметкой! Приглашаем всех маленьких пассажиров в новогоднее путешествие вместе с Укрзализныцей и сказочным миром "Поезд к Рождеству"", — говорится в сообщении.

Праздничный штамп УЗ. Фото: УЗ

Лента "Поезд к Рождеству" рассказывает о совместной поездке пассажиров с разными целями и мечтами, которым придется организовать Святой ужин в вагоне-ресторане поезда.

