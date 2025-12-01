Видео
Укрзализныця подготовила сюрприз для малышей к праздникам

Укрзализныця подготовила сюрприз для малышей к праздникам

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 15:20
Укрзализныця добавила новый праздничный штамп в Паспорт путешественника — детали
Ребенок в вагоне поезда. Фото: Укрзализныця
Ключевые моменты Новый штамп УЗ

Для маленьких путешественников на период новогодних праздников на вокзалах Кива и Львова добавили больше магической атмосферы. В Укрзализныце анонсировали новый праздничный штамп в Паспорт путешественника. Его будут проставлять в течение декабря рождественские ангелы — это придаст праздничного настроения и атмосферы.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Читайте также:

Новый штамп УЗ

В компании рассказали, что штамп был создан специально к премьере украинского фильма "Поезд к Рождеству", который уже можно посмотреть в кинотеатрах. В УЗ добавили, что киевские и львовские вокзалы были выбраны не случайно — именно на них велись съемки с главными героями ленты.

Поставить такой штамп в Паспорт путешественника можно будет с 1 по 31 декабря возле инфостойки. Их будут проставлять магические ангелы. Такой "документ" можно получить бесплатно в кассах Укрзализныци.

"Твой Паспорт путешественника пополнится новой волшебной отметкой! Приглашаем всех маленьких пассажиров в новогоднее путешествие вместе с Укрзализныцей и сказочным миром "Поезд к Рождеству"", — говорится в сообщении.

None - фото 1
Праздничный штамп УЗ. Фото: УЗ

Лента "Поезд к Рождеству" рассказывает о совместной поездке пассажиров с разными целями и мечтами, которым придется организовать Святой ужин в вагоне-ресторане поезда.

Ранее мы рассказывали, как проверить, не задерживается ли ваш поезд Укрзализныци. Такая информация поможет лучше спланировать свое время.

Также мы писали, когда выгоднее всего покупать билеты Укрзализныци. Стоимость посадочного талона зависит от дня недели, в который отправляется поезд.

Укрзализныця дети поезда зима Рождество
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
