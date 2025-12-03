С 14 декабря Укрзализныця временно закрыла продажу билетов на международные и внутренние направления — детали

Проводницы возле поезда. Фото: Новини.LIVE

После начала войны украинцы стали чаще путешествовать поездами Укрзализныци за границу. Однако из-за повышенного спроса, не всегда можно приобрести билеты на нужные направления. Пассажиры стараются как можно раньше бронировать места, однако недавно исчезли из продажи посадочные талоны на середину декабря в польский Холм.

В УЗ объяснили, почему пассажиры не могут приобрести билеты на популярное международное направление.

Одна из пассажирок Укрзализныци поинтересовалась, почему не доступны билеты на середину декабря из Днепра в Холм.

"Уважаемый УЗ, а где другие поезда на Хельм, 09:03 на скриншоте — перекупам открыли на них продажу, а людям?", — написала пассажирка.

В компании сообщили, что недоступность билетов связана с тем, что с 14 декабря 2025 года на территории Украины, стран ЕС и Республики Молдова вводится новый график движения пассажирских поездов во внутреннем и международном сообщении на 2026 год.

"В связи с этим, сейчас продажа временно закрыта на поезда, отправляющиеся с 13 декабря до конечного согласования расписания между всеми странами. После согласования продажа будет возобновлена", — добавили в УЗ.

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця ввела новый график движения поездов на 2025-2026 годы, по которому ускорила один из самых популярных прямых поездов международного сообщения №67/68 Киев — Варшава на 2 часа.

Также мы писали, когда выгоднее всего покупать билеты Укрзализныци. Стоимость посадочного талона зависит от дня недели, в который отправляется поезд.