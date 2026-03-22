Головна Транспорт В УЗ пояснили, як діяти пасажирам у разі надзвичайної події

В УЗ пояснили, як діяти пасажирам у разі надзвичайної події

Дата публікації: 22 березня 2026 10:02
В УЗ пояснили, як діяти пасажирам у разі надзвичайної події
Потяг УЗ вирушає у дорогу. Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця нагадала пасажирам правила висадки та посадки на залізничному транспорті у разі надзвичайної ситуації. У компанії підкреслили, що просте слідування правилам дозволить врятувати життя. Також в УЗ пояснили, чому евакуюють поїзди у разі оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на УЗ. 

Евакуація при дроновій небезпеці для пасажирських поїздів рятує життя, але водночас може нести й критичну небезпеку при найменшій необорежності.

"На жаль, сьогодні маємо і вкрай прикрий випадок: на Одеській залізниці при зупинці поїзда та евакуації пасажирів смертельно трамвовано провідницю зустрічним поїздом, який також прямував до своєї евакуаційної зупинки. Крім того, травми середньої тяжкості отримав один з пасажирів", — повідомили в Укрзалізниці.

Триває ретельне розслідування нещасного випадку, спеціалісти УЗ вже на місці.

Правила УЗ у разі надзвичайній події

За поточних умов УЗ вирішило нагадати про неухильне дотримання правил висадки/посадки на залізничному транспорті, які рятують життя:

  • не створюйте тисняви та паніки;
  • обов’язково переконайтесь у безпечності шляху при висадці/посадці до вагона: передовсім — у відсутності зустрічних поїздів;
  • при евакуації всі габаритні речі залиште на місцях;
  • допоможіть пасажирам, які потребують допомоги;
  • пильнуйте дітей та підтримуйте їх спокійним впевненим тоном;
  • у разі оголошеної евакуації швидко відійдіть на безпечну відстань від вагона або до вказаного залізничниками місця.

Також в УЗ нагадали, що залізничники у тісній співпраці з Силами Оборони посилили моніторинг усіх загроз та оголошують евакуацію у випадку безпосередньої активності ворожих БПЛА або інших засобів уражень поблизу маршруту конкретного поїзда.

Що ще варто знати подорожуючим із УЗ

Раніше в Укрзалізниці відповили на питання пасажирів про можливість брати кип'яток у провідників безкоштовно. 

Одна з пасажирок поцікавилась, чи можна в потязі брати гарячу воду у провідника безкоштовно, додавши, що їй завжди було соромно це питати.

Представник УЗ підтвердив, що пасажири можуть безкоштовно брати гарячу воду.

У коментарях до цього допису користувачі соцмереж також поділилися своїм досвідом, розповівши, що вони теж часто користуються цією послугою в дорозі.

Також ми повідомляли, що в Укрзалізниці відповили на питання пасажирів про ситуацію із "чайовими" для провідників у потягах. В компанії підкреслили, що "чайові" лежать поза компетенцією правил УЗ та законодавства. Але для тих, хто хоче офіційно віддячити працівникам залізниці, є інший спосіб. 

УЗ впровадило систему для провідників "Сила сервісу". Оцінки та відгуки пасажирів про їх роботу у мобільному застосунку безпосередньо впливають на розмір грошових заохочень для провідників, найкращі з яких можуть отримати премію до трьох посадових окладів.

Раніше ми писали,  що далеко не завжди у наших рідних та друзів є можливість зустріти нас на вокзалі із потягу. В таких випадках рятує вокзальний помічник Укрзалізниці, який зможе допомогти із валізами та сумками.

Також ми писали про нові ціни на квитки УЗ і правила повернення. Міністерство розвитку громад та територій спільно з Укрзалізницею підготували нові правила і тарифи на пасажирські перевезення.

Укрзалізниця евакуація залізничники залізниця пасажири
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
