В УЗ пояснили, як діяти пасажирам у разі надзвичайної події

Потяг УЗ вирушає у дорогу. Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця нагадала пасажирам правила висадки та посадки на залізничному транспорті у разі надзвичайної ситуації. У компанії підкреслили, що просте слідування правилам дозволить врятувати життя. Також в УЗ пояснили, чому евакуюють поїзди у разі оголошення повітряної тривоги.

Евакуація при дроновій небезпеці для пасажирських поїздів рятує життя, але водночас може нести й критичну небезпеку при найменшій необорежності.

"На жаль, сьогодні маємо і вкрай прикрий випадок: на Одеській залізниці при зупинці поїзда та евакуації пасажирів смертельно трамвовано провідницю зустрічним поїздом, який також прямував до своєї евакуаційної зупинки. Крім того, травми середньої тяжкості отримав один з пасажирів", — повідомили в Укрзалізниці.

Триває ретельне розслідування нещасного випадку, спеціалісти УЗ вже на місці.

Правила УЗ у разі надзвичайній події

За поточних умов УЗ вирішило нагадати про неухильне дотримання правил висадки/посадки на залізничному транспорті, які рятують життя:

не створюйте тисняви та паніки;

обов’язково переконайтесь у безпечності шляху при висадці/посадці до вагона: передовсім — у відсутності зустрічних поїздів;

при евакуації всі габаритні речі залиште на місцях;

допоможіть пасажирам, які потребують допомоги;

пильнуйте дітей та підтримуйте їх спокійним впевненим тоном;

у разі оголошеної евакуації швидко відійдіть на безпечну відстань від вагона або до вказаного залізничниками місця.

Також в УЗ нагадали, що залізничники у тісній співпраці з Силами Оборони посилили моніторинг усіх загроз та оголошують евакуацію у випадку безпосередньої активності ворожих БПЛА або інших засобів уражень поблизу маршруту конкретного поїзда.

