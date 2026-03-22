В УЗ объяснили, как действовать пассажирам в случае чрезвычайного происшествия

Поезд УЗ отправляется в путь.

Укрзализныця напомнила пассажирам правила высадки и посадки на железнодорожном транспорте в случае чрезвычайной ситуации. В компании подчеркнули, что простое следование правилам позволит спасти жизни. Также в УЗ объяснили, почему эвакуируют поезда в случае объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на УЗ.

Эвакуация при дроновой опасности для пассажирских поездов спасает жизни, но в то же время может нести и критическую опасность при малейшей неосторожности.

"К сожалению, сегодня имеем и крайне досадный случай: на Одесской железной дороге при остановке поезда и эвакуации пассажиров смертельно травмирована проводница встречным поездом, который также направлялся к своей эвакуационной остановке. Кроме того, травмы средней тяжести получил один из пассажиров", — сообщили в Укрзализныце.

Продолжается тщательное расследование несчастного случая, специалисты УЗ уже на месте.

Правила УЗ в случае чрезвычайного происшествия

В текущих условиях УЗ решило напомнить о неукоснительном соблюдении правил высадки/посадки на железнодорожном транспорте, которые спасают жизни:

не создавайте давки и паники;

обязательно убедитесь в безопасности пути при высадке/посадке в вагон: прежде всего — в отсутствии встречных поездов;

при эвакуации все габаритные вещи оставьте на местах;

помогите пассажирам, которые нуждаются в помощи;

следите за детьми и поддерживайте их спокойным уверенным тоном;

в случае объявленной эвакуации быстро отойдите на безопасное расстояние от вагона или к указанному железнодорожниками месту.

Также в УЗ напомнили, что железнодорожники в тесном сотрудничестве с Силами Обороны усилили мониторинг всех угроз и объявляют эвакуацию в случае непосредственной активности вражеских БПЛА или других средств поражений вблизи маршрута конкретного поезда.

Ранее в Укрзализныце ответили на вопрос пассажиров о возможности брать кипяток у проводников бесплатно.

Одна из пассажирок поинтересовалась, можно ли в поезде брать горячую воду у проводника бесплатно, добавив, что ей всегда было стыдно это спрашивать.

Представитель УЗ подтвердил, что пассажиры могут бесплатно брать горячую воду.

В комментариях к этому сообщению пользователи соцсетей также поделились своим опытом, рассказав, что они тоже часто пользуются этой услугой в дороге.

Также мы сообщали, что в Укрзализныце ответили на вопрос пассажиров о ситуации с "чаевыми" для проводников в поездах. В компании подчеркнули, что "чаевые" лежат вне компетенции правил УЗ и законодательства. Но для тех, кто хочет официально отблагодарить работников железной дороги, есть другой способ.

УЗ внедрило систему для проводников "Сила сервиса". Оценки и отзывы пассажиров об их работе в мобильном приложении непосредственно влияют на размер денежных поощрений для проводников, лучшие из которых могут получить премию до трех должностных окладов.

Ранее мы писали, что далеко не всегда у наших родных и друзей есть возможность встретить нас на вокзале с поезда. В таких случаях спасает вокзальный помощник Укрзализныци, который сможет помочь с чемоданами и сумками.

Также мы писали о новых ценах на билеты УЗ и правила возврата. Министерство развития общин и территорий совместно с Укрзализныцей подготовили новые правила и тарифы на пассажирские перевозки.