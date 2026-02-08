Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт 3000 вольт під вагонами — Укрзалізниця відреагувала на "лайфхак" курців

3000 вольт під вагонами — Укрзалізниця відреагувала на "лайфхак" курців

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 12:32
Порада з Threads про куріння в поїзді виявилась небезпечною — що відповіла УЗ
Вагон Укрзалізниці. Фото: УЗ

В Укрзалізниці прокоментували дискусію щодо звички деяких пасажирів палити у потязі попри заборону та можливі штрафи. В компанії заявили, чому паління в потязі може бути небезпечним для життя.  

Як, повідомляє Новини.LIVE, відповідний допис був опублікований в соцмережі Threads

Реклама
Читайте також:

Порада для курців

У соцмережі Threads користувач звернувся до курців із "порадою". Він запропонував — якщо вже палити в поїзді, то робити це на перехідних майданчиках між вагонами. Мовляв, там дим не потрапляє до салону через спільну вентиляцію.

Палити в УЗ заборонено - фото 1
Чому небезпечно палити у поїзді. Фото: скріншот Threads​​​​​​

На це відреагували в "Укрзалізниці". У компанії відповіли, що така ідея небезпечна, особливо взимку.

Напруга у 3 тисячі вольт

Річ у тому, що під перехідними майданчиками в цей період подається напруга 3000 вольт для опалення пасажирських вагонів від електровоза. Тобто така порада може становити пряму небезеку життю. 

Тож у перевізника радять не нехтувати правилами і не поширювати подібні рекомендації. 

Раніше ми писали, про нові ціни на квитки УЗ і правила повернення. Міністерство розвитку громад та територій спільно з Укрзалізницею підготували нові правила і тарифи на пасажирські перевезення.

Також ми писали, що Укрзалізниця оновила інтерфейс порталу "УЗ Веземо". Відтепер пасажирам стане в рази простіше відстежувати інформацію щодо затримки залізничних рейсів.

Укрзалізниця куріння поради вагон Threads
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації