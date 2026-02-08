Порада з Threads про куріння в поїзді виявилась небезпечною — що відповіла УЗ

Вагон Укрзалізниці. Фото: УЗ

В Укрзалізниці прокоментували дискусію щодо звички деяких пасажирів палити у потязі попри заборону та можливі штрафи. В компанії заявили, чому паління в потязі може бути небезпечним для життя.

Як, повідомляє Новини.LIVE, відповідний допис був опублікований в соцмережі Threads.

Порада для курців

У соцмережі Threads користувач звернувся до курців із "порадою". Він запропонував — якщо вже палити в поїзді, то робити це на перехідних майданчиках між вагонами. Мовляв, там дим не потрапляє до салону через спільну вентиляцію.

Чому небезпечно палити у поїзді. Фото: скріншот Threads​​​​​​

На це відреагували в "Укрзалізниці". У компанії відповіли, що така ідея небезпечна, особливо взимку.

Напруга у 3 тисячі вольт

Річ у тому, що під перехідними майданчиками в цей період подається напруга 3000 вольт для опалення пасажирських вагонів від електровоза. Тобто така порада може становити пряму небезеку життю.

Тож у перевізника радять не нехтувати правилами і не поширювати подібні рекомендації.

