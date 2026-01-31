Відео
Відео

Головна Транспорт УЗ розставила "крапки над і", хто має право користуватись столиком в потязі

УЗ розставила "крапки над і", хто має право користуватись столиком в потязі

Дата публікації: 31 січня 2026 13:20
Подорож із УЗ — хто з пасажирів має право користуватись столиком
Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба УЗ

Нещодавно в мережі вибухнув скандал через несправедливість правил перевезень Укрзалізниці. Зокрема, в компанії розставили "крапки над і" щодо того, чи мають пасажири верхніх полиць пити чай та обідати за столиком біля нижніх місць.

Відповідний пост був опублікований в соцмережі Threads.

Читайте також:

Столики в потягах УЗ

Іноді між пасажирами могли виникати суперечки через столик у вагонах плацкарт та купе. Багато хто вважав, що ним мають однакове право користуватися як пасажири з нижніх полиць, так і з верхніх. Проте в компанії дали офіційну відповідь, яка здивувала багатьох. 

В УЗ пояснили, що згідно з Правилами перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом України пасажир має право користуватися лише тим місцем, яке зазначене у квитку, а елементи купе (зокрема столик) належать до нижніх місць, за якими вони конструктивно закріплені. Таким чином, користуватися столиком мають право лише пасажирі нижніх полиць, а пасажирі нижніх — лише за згодою попередніх.

Користувачі мережі були обурені такою відповіддю, адже на думку багатьох — це несправедливий підхід. Пасажири вважають, що за умови однакової вартості квитків, усі мандрівники мають мати рівні права на комфорт в салоні потяга.

чи має право пасажир з верхніх полиць користуватися столиком - фото 1
Несправедливі правила УЗ. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця вводить додаткові безпекові обмеження, які здебільшого стосуватимуться маршрутів із прифронтових регіонів та рейсів дальнього сполучення.

Також писали, чому в зимову пору в деяких потягах Укрзалізниці занадто жарко

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
