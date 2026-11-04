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Головна Транспорт В УЗ пояснили, чи залишаться безкоштовні поїздки для українців до кінця року

В УЗ пояснили, чи залишаться безкоштовні поїздки для українців до кінця року

Ua ru
4 листопада 2026 19:30
Безкоштовні поїздки УЗ: чому програму не повернуть і що буде з тарифами УЗ/Facebook
Пасажирський поїзд УЗ. Фото: УЗ/Facebook

Українці не зможуть скористатися безкоштовними залізничними поїздками за програмою "УЗ-3000" цієї зими. У Міністерстві пояснили, чому не планують відновлювати ініціативу, а також уточнили, для яких категорій поїздів можуть переглянути вартість квитків.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю заступника міністра Володимира Шемаєва для Forbes Ukraine.

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Чи будуть безкоштовні квитки Укрзалізниці взимку

Програму "УЗ-3000", яка діяла торік у межах урядової "Зимової підтримки", цієї зими відновлювати не планують. За словами Володимира Шемаєва, наразі головним пріоритетом залізничних перевезень є безпека пасажирів.

Минулорічна ініціатива дозволяла українцям отримати до 3 000 безкоштовних кілометрів для подорожей залізницею. Програма також допомагала заповнювати вільні місця у вагонах у періоди низького попиту та розвантажувати поїзди в пікові дати.

За інформацією посадовця, завдяки ініціативі до мобільного застосунку Укрзалізниці долучилися понад 100 тисяч нових користувачів.

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Однак повторного запуску безкоштовних поїздок у зимовий сезон наразі не передбачено.

Чи можуть подорожчати квитки на поїзди УЗ

Окремо у Міністерстві прокоментували можливу зміну вартості залізничних квитків. Соціальні тарифи на проїзд у плацкартних і купейних вагонах під час воєнного стану залишаються захищеними від підвищення.

Але це не означає, що вартість усіх залізничних квитків залишатиметься незмінною. Зокрема, ціни на квитки першого класу поїздів Інтерсіті вже належать до категорії лібералізованих тарифів. Також це стосується міжнародних напрямків.

Міністерство готове розглядати обґрунтовані пропозиції щодо індексації вартості проїзду в поїздах далекого сполучення. Для цього Укрзалізниця має надати відповідні економічні розрахунки.

Також зміни можливі у приміському сполученні. Зокрема, частину електричок для оптимізації витрат замінюють регіональними поїздами, а місцева влада вже погодила помірну індексацію тарифів.

Раніше Новини.LIVE писали, у яких умовах пасажирам доводиться подорожувати старими вагонами Укрзалізниці на маршруті Київ — Ковель. Стан вагонів і комфорт під час поїздки залишаються важливими критеріями для пасажирів. Водночас умови перевезення можуть відрізнятися залежно від рейсу.

Також Новини.LIVE розповідали, як обрати найзручніші місця у поїзді. Розташування полиць і сидінь може впливати на комфорт під час тривалої подорожі. Тому перед купівлею квитка варто врахувати особливості вагона та свої потреби.

поїздки Укрзалізниця подорож потяг квитки
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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