Пассажирский поезд УЗ. Фото: УЗ/Facebook

Этой зимой украинцы не смогут воспользоваться бесплатными железнодорожными поездками в рамках программы "УЗ-3000". В министерстве объяснили, почему не планируют возобновлять эту инициативу, а также уточнили, для каких категорий поездов может быть пересмотрена стоимость билетов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью заместителя министра Владимира Шемаева для Forbes Ukraine.

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Будут ли бесплатные билеты Укрзализныци зимой

Программу "УЗ-3000", которая действовала в прошлом году в рамках правительственной "Зимней поддержки", этой зимой возобновлять не планируют. По словам Владимира Шемаева, в настоящее время главным приоритетом железнодорожных перевозок является безопасность пассажиров.

Прошлогодняя инициатива позволяла украинцам получить до 3 000 бесплатных километров для путешествий по железной дороге. Программа также помогала заполнять свободные места в вагонах в периоды низкого спроса и разгружать поезда в пиковые даты.

По информации чиновника, благодаря этой инициативе к мобильному приложению Укрзализныци присоединились более 100 тысяч новых пользователей.

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Однако повторного запуска бесплатных поездок в зимний сезон пока не предусмотрено.

Могут ли подорожать билеты на поезда УЗ

Отдельно в Министерстве прокомментировали возможное изменение стоимости железнодорожных билетов. Социальные тарифы на проезд в плацкартных и купейных вагонах во время военного положения остаются защищенными от повышения.

Но это не означает, что стоимость всех железнодорожных билетов останется неизменной. В частности, цены на билеты первого класса поездов "Интерсити" уже относятся к категории либерализованных тарифов. Также это касается международных направлений.

Министерство готово рассматривать обоснованные предложения по индексации стоимости проезда в поездах дальнего следования. Для этого "Укрзализныця" должна предоставить соответствующие экономические расчеты.

Также изменения возможны в пригородном сообщении. В частности, часть электричек для оптимизации расходов заменяют региональными поездами, а местные власти уже согласовали умеренную индексацию тарифов.

Ранее Новини.LIVE писали, в каких условиях пассажирам приходится путешествовать в старых вагонах Укрзализныци на маршруте Киев — Ковель. Состояние вагонов и комфорт во время поездки остаются важными критериями для пассажиров. В то же время условия перевозки могут отличаться в зависимости от рейса.

Также Новини.LIVE рассказывали, как выбрать самые удобные места в поезде. Расположение полок и сидений может влиять на комфорт во время длительной поездки. Поэтому перед покупкой билета стоит учесть особенности вагона и свои потребности.