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Головна Транспорт Укрзалізниця отримала 6 нових вагонів: який вигляд мають (фото)

Укрзалізниця отримала 6 нових вагонів: який вигляд мають (фото)

Ua ru
3 листопада 2026 13:39
УЗ отримала нові вагони: чим зручні для пасажирів та який вигляд мають (фото) Укрзалізниця/Facebook
Потяг УЗ. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Національний перевізник "Укрзалізниця" оновила рухомий склад. Склади поїздів компанії поповнили шість нових вагонів українського виробництва. 

Про це повідомили в пресслужбі УЗ, передає Новини.LIVE.

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УЗ отримала нові вагони

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник пояснив, що Укрзалізниця продовжує оновлювати потяги навіть в умовах постійних російських атак, адже для перевізника важливо не лише забезпечувати комфорт пасажирів, а й робити залізничне сполучення стійкішим до викликів війни.

Шість нових українських вагонів невдовзі вийдуть на маршрут Харків – Перемишль.

Він розповів, що нові вагони оснащені потужними акумуляторними батареями, які дозволяють тривалий час підтримувати роботу освітлення, вбиралень, кондиціонування та інших систем, що особливо актуально у період постійних знеструмлень через удари РФ на енергетику.

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"Оновлення вагонів Укрзалізниці — це необхідна умова для забезпечення комфортних і якісних пасажирських перевезень. Принципово важливо, що нові вагони виготовлені в Україні під час війни. Це підтримка нашого виробника, українських підприємств і людей, які на них працюють, а також – економіки держави. Попри війну, українська промисловість продовжує працювати, а країна — розвивати власні виробничі потужності", — зазначив Микола Калашник.

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Нові вагони УЗ. Фото: Укрзалізниця/Facebook
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Купе УЗ. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Загалом за 2026 рік УЗ вже отримала 44 нові пасажирські вагони, ще постачання 16 перевізник очікує до кінця року. Потяги було придбано за кошти державного бюджету, підтримуючи українських виробників.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштують квитки на потяг Укрзалізниці з Києва до Варшави у жовтні 2026 року. Нині між Києвом та Варшавою щодня курсує потяг 067 К, який відправляється з Києва о 19:29 та зупиняється в Хелмі о 06:18. Дорога в середньому займає 15 годин.

Також Новини.LIVE писали, чи можливо відновити паперовий квиток на поїзд, якщо ви його забули. Якщо квиток купується в касі вокзалу, то він не підтягується до мобільного застосунку "Укрзалізниця". Наявність фото квитка на телефоні при відсутності паперового не дає право пасажирам на перевезення.

Укрзалізниця подорож поїзди туризм вагон
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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