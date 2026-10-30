Поїздка УЗ: як обрати найкращі місця в потягу

Пасажирка УЗ. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Багато українців подорожують потягами Укрзалізниці. Проте комфорт поїздки багато в чому залежить від місця, яке ви собі забронюєте. Досвідчена мандрівниця розкрила, які полиці краще обирати у вагонах плацкарт та купе.

Про те, як мандрувати з комфортом в потягах УЗ, розповідають Новини.LIVE, посилаючись на відео користувача orlova_natalie_ в TikTok.

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Комфортні поїздки в потязі УЗ

Пасажири УЗ неодноразово стикались з тим, що хтось виставляє фото чудових новеньких вагонів з вакуумними туалетами та зі зручними купе. Проте купуючи квитки, мандрівники не рідко розчаровуються.

Мандрівниця розповіла, як за ваші чесно зароблені гроші отримати максимальний сервіс. Всі ці поради будуть актуальні не лише для потягів до Польщі.

Квитки з'являться у продажі за 20 днів до відправлення потягу о 8 ранку. Мандрівниця порекомендувала уважно дивитися на схеми вагонів у застосунку.

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"Якщо ви купуєте квиток влітку, обирайте вагон з позначкою "Працюючий кондиціонер". Вагони, що обладнані кондиціонерами, більш нові. Якщо ви хочете місце не просто в хорошому, а в найкращому купейному вагоні, то обирайте той, де є туалет для людей з обмеженими можливостями", — порекомендувала туристка.

За її словами, в потязі Київ-Хелм туалет для людей з обмеженими можливостями є у 13 вагоні.

Якщо ж ви подорожуєте з дітьми, тваринами та маєте багато багажу, мандрівниця порекомендувала скористатись двомісним люксом, попри високу ціну, комфорт того вартий.

Мандрівниця також розповіла, як сплатити за звичайне місце в купе, а їхати в двомісному. Таке купе є єдиним на весь потяг. Мова йде про купе для людей з обмеженими можливостями, розташоване поблизу туалету. Проте варто знати, що в першу чергу воно призначено для людей з обмеженими можливостями.

І хоча воно є у вільному продажі, і з вас ніхто не потребуватиме медичних документів, але можливо варто все ж таки залишити його для тих, хто дійсно його потребує.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштують квитки на потяг Укрзалізниці з Києва до Варшави у жовтні 2026 року. Нині між Києвом та Варшавою щодня курсує потяг 067 К, який відправляється з Києва о 19:29 та зупиняється в Хелмі о 06:18. Дорога в середньому займає 15 годин.

Також Новини.LIVE розповідали, чому вартість квитків на потяги Укрзалізниці можуть змінюватися. Остаточні ціни для пасажирів залежать від класу обраного вагона, умов проїзду та місця. Плюс важливе значення має день тижня, календарний період і коефіцієнт фірмовості.