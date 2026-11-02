Потяг "Київ-Ковель": умови у старому люксі та скільки коштує поїздка

Пасажирський поїзд УЗ. Фото: УЗ/Facebook

Попри постійні атаки Росії Укрзалізниця не зупиняє потяги. Через фінансові складнощі та війну перевізник не завжди має можливість оновити рухомий склад. Один з пасажирів показав умови в одному зі старих потягів, який курсує з Києва.

Відповідне відео опублікував користувач go.vadim в TikTok, передає Новини.LIVE.

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Купе у потязі УЗ "Київ-Ковель"

Пасажир показав люкс у старому вагоні поїзда 97 "Київ-Коваль". Рейс відправляється з Києва о 22:50 та прибуває до Ковеля о 08:52 наступного дня. За одне місце у люксі мандрівник віддав 900 гривень.

Пасажир розповів, що у люксі передбачено два спальних місця, столик та дзеркало — загалом звичайний інтер'єр старого люкса.

"Постіль вже застелена провідником. Мене найбільше здивувала розетка, а також чому вона так високо розташована", — поділився хлопець.

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Він показав, що розетка була розміщена високо над столиком. Ймовірно, раніше до неї був підключений телевізор.

Мандрівник додав, що коридор та туалет для такого вагона стандартні.

"Це стандартний старий люкс, який досі їздить українською залізницею", — підсумував він.

Він поцікавився в інших користувачів, чи віддали вони за таку поїздку 900 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, з якою валізою пасажирів Укрзалізниці можуть не пустити у потяг. Пасажири можуть брати із собою рюкзаки, пакети, дорожні сумки чи валізи. Також у межах норми ручної поклажі дозволено перевозити дитячу коляску, якщо дитина подорожує в потягу, а також засоби для переміщення людей з інвалідністю.

Також Новини.LIVE писали, як діяти, якщо не вдається пройти верифікацію особи через "Дію" під час купівлі квитків Укрзалізниці. Зокрема, пасажири можуть звернутися до служби підтримки "Дії" для з’ясування причин помилки. Так, можна зателефонувати до Контактного центру УЗ, де оператор допоможе пройти відповідну верифікацію через BankID.