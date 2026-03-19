Уряд поклав відповідальність за ремонт мосту Патона на київську владу

Міст Патона у Києві з повітря. Фото: Skyandmethod

Міністерство розвитку громад і територій України офіційно прокоментувало ситуацію з мостом Патона, який перебуває в аварійному стані. Там заявили, що міст має утримувати, відновлювати й забезпечувати безпечну роботу виключно місто Київ. У міністерстві нагадали, що міст Патона через річку Дніпро є об’єктом комунальної власності саме міста Києва.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Мінрозвитку.

Мінрозвитку переклав відповідальність на Київ

У міністерстві заявили, що законодавство України чітко встановлює, що вулиці, дороги населених пунктів і всі штучні споруди на них, зокрема мости, перебувають у віданні органів місцевого самоврядування.

Також саме органи місцевої влади несуть відповідальність за безпеку дорожнього руху та за якість проєктування, будівництва, реконструкції, ремонту й утримання вулиць і доріг.

"Міст Патона через річку Дніпро – об’єкт саме комунальної власності міста Києва. Тобто міст належить територіальній громаді Києва. Тож, саме Київська міська рада та її виконавчий орган має повноваження і обов’язок забезпечувати його належний технічний стан. Включно з плануванням та фінансування ремонтних та відновлювальних робіт за рахунок міського бюджету", — підкреслили в Мінрозвитку.

Крім того, в міністерстві наголосили на "тривалій відсутності системної роботи міської влади для відновлення працездатного стану мосту та фінансування відповідних робіт".

Як рятують міст Патона

Міст довгий час не закривали на ремонт також через очікування запуску Подільсько-Воскресенського мосту, який мав би розвантажити транспортні потоки. Однак повноцінно ця інфраструктура досі не працює.

Поки у Києві ввели кілька обмежень, щоб зменшити тиск на пошкоджену конструкцію. Переважно заборонено рух по мосту для великих машин — вантажівок і фур. Не дозволяють також проїзд довгим автобусам і тролейбусам. Додатково закрито крайні смуги, під якими містяться найпошкодженіші балки.

Завдяки цим обмеженням міст поки продовжує працювати і витримує транспортне навантаження.

Що ще варто знати про ситуацію з мостом Патона

Раніше ми детально розповідали, чому зупинка мосту Патона спричинить транспортний колапс у Києві. Перекриття руху фактично паралізує частину транспортного сполучення між берегами Дніпра, оскільки це одна з ключових артерій міста.

Також ми писали, що глава Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов заявив, що КМДА не поспішає з ремонтом мосту Патона.

Замість того, щоб виділити кошти на ремонт та відновлення діючих мостів, у КМДА вирішили інвестувати 1 млрд доларів у Подільський міст.

