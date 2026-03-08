Вчені вимагають негайно розпочати ремонт мосту Патона

Стан мосту Патона в Києві критичний. Фото: КМДА, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Зупинка мосту Патона спричинить транспортний колапс у Києві. Перекриття руху фактично паралізує частину транспортного сполучення між берегами Дніпра, оскільки це одна з ключових артерій міста.

Про це наголосив в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Анні Сірик академік, заступник директора Інституту електрозварювання імені Патона НАН України Валерій Позняков.

Як рятують міст Патона

Експерт зазначив, що переправу довгий час не закривали на ремонт також через очікування запуску Подільсько-Воскресенського мосту, який мав би розвантажити транспортні потоки. Однак повноцінно ця інфраструктура досі не працює.

У місті ввели кілька обмежень, щоб зменшити тиск на пошкоджену конструкцію. Переважно заборонено рух по мосту для великих машин — вантажівок і фур. Не дозволяють також проїзд довгим автобусам і тролейбусам. Додатково закрито крайні смуги, під якими містяться найпошкодженіші балки.

Академік пояснив, що завдяки цим обмеженням міст продовжує працювати і витримує транспортне навантаження.

Раптового обвалу не очікується

Валерій Позняков додав, що під час проєктування споруди було закладено значний запас міцності, адже це був перший у світі суцільнозварний міст.

Під час обстеження мосту у 2020 році фахівці виявили значну корозію металевих елементів: у певних місцях утворилися тріщини, що проходять крізь метал. Поперечні балки перебувають у найгіршому стані, особливо ділянки біля деформаційних швів.

Позняков зазначив, що міст функціонуватиме ще деякий час, якщо за ним постійно стежити й виконувати ремонти. Але зрештою міст все одно вимагатиме капітального ремонту.

