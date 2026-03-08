Відео
Головна Транспорт Транспортний колапс — чого чекати у разі проблем з мостом Патона

Транспортний колапс — чого чекати у разі проблем з мостом Патона

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 17:11
Вчені вимагають негайно розпочати ремонт мосту Патона
Стан мосту Патона в Києві критичний. Фото: КМДА, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Зупинка мосту Патона спричинить транспортний колапс у Києві. Перекриття руху фактично паралізує частину транспортного сполучення між берегами Дніпра, оскільки це одна з ключових артерій міста.

Про це наголосив в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Анні Сірик академік, заступник директора Інституту електрозварювання імені Патона НАН України Валерій Позняков.

Читайте також:

Як рятують міст Патона

Експерт зазначив, що переправу довгий час не закривали на ремонт також через очікування запуску Подільсько-Воскресенського мосту, який мав би розвантажити транспортні потоки. Однак повноцінно ця інфраструктура досі не працює.

У місті ввели кілька обмежень, щоб зменшити тиск на пошкоджену конструкцію. Переважно заборонено рух по мосту для великих машин — вантажівок і фур. Не дозволяють також проїзд довгим автобусам і тролейбусам. Додатково закрито крайні смуги, під якими містяться найпошкодженіші балки.

Академік пояснив, що завдяки цим обмеженням міст продовжує працювати і витримує транспортне навантаження.

Раптового обвалу не очікується 

Валерій Позняков додав, що під час проєктування споруди було закладено значний запас міцності, адже це був перший у світі суцільнозварний міст

Під час обстеження мосту у 2020 році фахівці виявили значну корозію металевих елементів: у певних місцях утворилися тріщини, що проходять крізь метал. Поперечні балки перебувають у найгіршому стані, особливо ділянки біля деформаційних швів.

Позняков зазначив, що міст функціонуватиме ще деякий час, якщо за ним постійно стежити й виконувати ремонти. Але зрештою міст все одно вимагатиме капітального ремонту. 

Раніше ми писали, що глава Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов заявив, що КМДА не поспішає з ремонтом мосту Патона

Замість того, щоб виділити кошти на ремонт та відновлення діючих мостів, у КМДА вирішили інвестувати 1 млрд доларів у Подільський міст.

Також ми повідомляли, що у Києві планують завершити реконструкцію транспортної розв’язки на перетині Берестейського проспекту та вулиці Вадима Гетьмана. Для цього місто оголосило тендер на визначення генерального підрядника. Очікувана вартість робіт становить 609,8 млн грн.

Добудова з’їздів та оновлення схем руху повинна зменшити затори та зробити рух більш швидким для водіїв і громадського транспорту.

Київ міст дороги міст Патона міст Метро
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
