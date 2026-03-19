Правительство возложило ответственность за ремонт моста Патона на киевскую власть

Мост Патона в Киеве с воздуха. Фото: Skyandmethod

Министерство развития громад и территорий Украины официально прокомментировало ситуацию с мостом Патона, который находится в аварийном состоянии. Там заявили, что мост должен содержать, восстанавливать и обеспечивать безопасную работу исключительно город Киев. В министерстве напомнили, что мост Патона через реку Днепр является объектом коммунальной собственности именно города Киева.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Минразвития.

Минразвития переложило ответственность на Киев

В министерстве заявили, что законодательство Украины четко устанавливает, что улицы, дороги населенных пунктов и все искусственные сооружения на них, в частности мосты, находятся в ведении органов местного самоуправления.

Также именно органы местной власти несут ответственность за безопасность дорожного движения и за качество проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и содержания улиц и дорог.

"Мост Патона через реку Днепр — объект именно коммунальной собственности города Киева. То есть мост принадлежит территориальной общине Киева. Поэтому, именно Киевский городской совет и его исполнительный орган имеет полномочия и обязанность обеспечивать его надлежащее техническое состояние. Включая планирование и финансирование ремонтных и восстановительных работ за счет городского бюджета", — подчеркнули в Минразвития.

Кроме того, в министерстве отметили "длительное отсутствие системной работы городской власти для восстановления работоспособного состояния моста и финансирования соответствующих работ".

Как спасают мост Патона

Мост долгое время не закрывали на ремонт также из-за ожидания запуска Подольско-Воскресенского моста, который должен был бы разгрузить транспортные потоки. Однако полноценно эта инфраструктура до сих пор не работает.

Пока в Киеве ввели несколько ограничений, чтобы уменьшить давление на поврежденную конструкцию. Преимущественно запрещено движение по мосту для больших машин — грузовиков и фур. Не разрешают также проезд длинным автобусам и троллейбусам. Дополнительно закрыты крайние полосы, под которыми находятся самые поврежденные балки.

Благодаря этим ограничениям мост пока продолжает работать и выдерживает транспортную нагрузку.

Что еще стоит знать о ситуации с мостом Патона

Ранее мы подробно рассказывали, почему остановка моста Патона повлечет транспортный коллапс в Киеве. Перекрытие движения фактически парализует часть транспортного сообщения между берегами Днепра, поскольку это одна из ключевых артерий города.

Также мы писали, что глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов заявил, что КГГА не спешит с ремонтом моста Патона.

Вместо того, чтобы выделить средства на ремонт и восстановление действующих мостов, в КГГА решили инвестировать 1 млрд долларов в Подольский мост.

