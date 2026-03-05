Відео
Головна Транспорт Мосту Патона в Києві загрожує небезпека через корозію та недбалість

Мосту Патона в Києві загрожує небезпека через корозію та недбалість

Дата публікації: 5 березня 2026 23:28
Вчені та чиновники наголошують на негайном ремонті мосту Патона
Стан мосту Патона в Києві критичний. Фото: КМДА, РБК-Україна. Колаж: Новини.LIVE

Глава Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов заявив, що столичний міст Патона знаходиться в дуже аварійному стані. Міст мали закрити ще у 2017 році, адже його визнали аварійним ще на початку 2015-го. 

Про це Бахматов заявив в ефірі "Київського часу"

Читайте також:

На ремонт мосту немає коштів

Максим Бахматов додав, що замість того, щоб виділити кошти на ремонт та відновлення діючих мостів, у КМДА вирішили інвестувати 1 млрд доларів у Подільський міст. 

"Жодного кредиту Київ не отримав, тому що вони (КМДА, — ред.) ідіоти. Вони профукали всі міжнародні кошти. Тому що для міжнародних коштів що треба? Аудит. Треба перевірки, не можна красти. А це ж кошмар", — заявив він.

Що показало обстеження мосту

Нагадаємо, раніше НАН України опублікувала заяву щодо стану мосту Патона. Там заявили, що конструкція у вкрай критичному стані: метал поперечних балок, на яких лежать плити проїзної частини, майже повністю згнив, а з’єднання поясів і стінок головних балок вкриті тріщинами. 

Перший віцепрезидент НАН В'ячеслав Богданов пояснив, що чергове планове обстеження мосту виявило нові небезпечні ознаки у конструкції. З’явилися великі пошкодження та брак, які серйозно знижують безпеку й строк служби споруди загалом і окремих її елементів. За його словами, залишковий ресурс мосту оцінено як нульовий. 

Міст Патона з'їла корозія

Науковець розповів, що корозія поперечних балок, на яких лежать плити проїжджої частини, охопила майже весь метал. Якщо раніше руйнування розвивалося поступово, то тепер воно переходить у стадію швидкого й непередбачуваного зростання.

"Загроза часткового чи повного руйнування мосту цілком реальна. Особливо небезпечними є корозійні пошкодження несівних елементів — головних і поперечних балок, а також тріщини у з’єднаннях поясів і стінок головних  балок. Фактично, метал поперечних балок, на яких лежать плити проїзної частини, в корозії майже увесь", — попередив вчений.

На думку В'ячеслава Богданова, міст Патону поки що утримується лише завдяки чотирьом основним балкам, що знаходяться в більш-менш пристойному стані. 

Раніше ми повідомляли, що у Львові готують проєкт великої перебудови об’їзної дороги М-10 Львів — Краковець. Він охопить ділянку від Рясне-Руського до вулиці Городоцької й передбачає значні інженерні зміни, у тому числі трирівневу розв'язку.

Також дізнайтеся, де розташована одна з найнебезпечніших доріг світу.  Користувачі TripAdvisor називають цей маршрут у Великій Британії одним із найстрашніших у їх житті.

Київ КМДА вчені міст Патона Максим Бахматов
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
