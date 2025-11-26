ГСЦ МВД приостановил деятельность 106 продавцов авто — с чем связано

В Украине закрыли деятельность более сотни продавцов авто
С начала 2025 года Главный сервисный центр МВД приостановил деятельность 106 торговых организаций, продающих транспортные средства и их составные части. Такие решения были приняты из-за выявленных во время проверок нарушений.
Об этом говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД.
Почему приостановили работу продавцов
Отмечается, что решение об остановке деятельности более 100 продавцов авто было принято после проверок, которые выявили нарушения Постановления КМУ №1200.
Основные причины нарушений:
- отсутствие вывески и режима работы — это создает риски для покупателей и они не знают, с кем имеют дело;
- заключение договоров вне торгового помещения — законодательство требует, чтобы все сделки заключались только в месте, где официально работает торговая организация;
- нарушение правил учета и документооборота, которые влияют на прозрачность сделок.
В ГСЦ МВД подчеркнули, что и в дальнейшем будут контролировать автоплощадки, чтобы рынок оставался честным.
"Наша задача — чтобы покупатели получали честные услуги, а рынок продажи транспортных средств работал прозрачно и по правилам", — говорится в сообщении.
