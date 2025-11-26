Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт В Украине закрыли деятельность более сотни продавцов авто

В Украине закрыли деятельность более сотни продавцов авто

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 18:19
обновлено: 14:43
ГСЦ МВД приостановил деятельность 106 продавцов авто — с чем связано
Продажа авто. Фото: freepik.com
Ключевые моменты Почему приостановили работу продавцов

С начала 2025 года Главный сервисный центр МВД приостановил деятельность 106 торговых организаций, продающих транспортные средства и их составные части. Такие решения были приняты из-за выявленных во время проверок нарушений.

Об этом говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД.

Реклама
Читайте также:

Почему приостановили работу продавцов

Отмечается, что решение об остановке деятельности более 100 продавцов авто было принято после проверок, которые выявили нарушения Постановления КМУ №1200.

Основные причины нарушений:

  • отсутствие вывески и режима работы — это создает риски для покупателей и они не знают, с кем имеют дело;
  • заключение договоров вне торгового помещения — законодательство требует, чтобы все сделки заключались только в месте, где официально работает торговая организация;
  • нарушение правил учета и документооборота, которые влияют на прозрачность сделок.

В ГСЦ МВД подчеркнули, что и в дальнейшем будут контролировать автоплощадки, чтобы рынок оставался честным.

"Наша задача — чтобы покупатели получали честные услуги, а рынок продажи транспортных средств работал прозрачно и по правилам", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что компания Apple позаботилась о путешественниках и добавила функцию, которая поможет избежать плохого самочувствия в дороге. Она спасет тех, кто имеет высокую склонность к укачиванию.

Также мы показывали детские вагоны УЗ. Они получили современные решения, которые делают путешествия маленьких украинцев и их родителей более комфортными.

закон транспорт автомобиль проверки продажа авто
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации