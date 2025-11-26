ГСЦ МВД приостановил деятельность 106 продавцов авто — с чем связано

Продажа авто. Фото: freepik.com

С начала 2025 года Главный сервисный центр МВД приостановил деятельность 106 торговых организаций, продающих транспортные средства и их составные части. Такие решения были приняты из-за выявленных во время проверок нарушений.

Об этом говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД.

Реклама

Читайте также:

Почему приостановили работу продавцов

Отмечается, что решение об остановке деятельности более 100 продавцов авто было принято после проверок, которые выявили нарушения Постановления КМУ №1200.

Основные причины нарушений:

отсутствие вывески и режима работы — это создает риски для покупателей и они не знают, с кем имеют дело;

заключение договоров вне торгового помещения — законодательство требует, чтобы все сделки заключались только в месте, где официально работает торговая организация;

нарушение правил учета и документооборота, которые влияют на прозрачность сделок.

В ГСЦ МВД подчеркнули, что и в дальнейшем будут контролировать автоплощадки, чтобы рынок оставался честным.

"Наша задача — чтобы покупатели получали честные услуги, а рынок продажи транспортных средств работал прозрачно и по правилам", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что компания Apple позаботилась о путешественниках и добавила функцию, которая поможет избежать плохого самочувствия в дороге. Она спасет тех, кто имеет высокую склонность к укачиванию.

Также мы показывали детские вагоны УЗ. Они получили современные решения, которые делают путешествия маленьких украинцев и их родителей более комфортными.