Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Дитячі вагони УЗ — як подорожують малюки та їх батьки (фото)

Дитячі вагони УЗ — як подорожують малюки та їх батьки (фото)

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 09:02
Оновлено: 08:20
Який вигляд має дитячий вагон УЗ — фото
Купе у дитячих вагонах. Фото: пресслужба УЗ
Ключові моменти Дитячі вагони УЗ

Влітку 2024 Укрзалізниця вперше відкрила продаж квитків на дитячі вагони потягу №15/16 Харків — Ясіня. Вони були спроєктовані у співпраці та при фінансовій підтримці UNICEF Ukraine. Нові вагони отримали сучасні рішення, які роблять подорожі маленьких українців та їх батьків більш комфортними.

В пресслужбі Укрзалізниці розповіли про те, чим дитячі вагони відрізняються від звичайних.

Реклама
Читайте також:

Дитячі вагони УЗ

Спеціальні вагони ідеально підійдуть насамперед для малечі віком від 0 до 8 років. Квитки можна придбати виключно в офіційному застосунку УЗ, де вони мають окреме маркування.

У коридорі розміщені інтерактивні плакати, бізіборди з рухомими елементами та дитячі поручні з м'якою оббивкою для їхнього безпечного пересування. Малюки можуть легко розрізняти кожне купе, оскільки вони марковані "Іскорками суперсил" — персонажами лялькового театру, які розробив Дитячий фонд ООН.

В компанії додали, що в кожному купе є навчально-розважальні матеріали, інструкції для руханки, настільна гра та манеж для найменших пасажирів. Для дітей також встановили збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вбиральні у нових вагонах оснащені додатковими гігієнічними засобами, сповивальним столиком та спеціальними дитячими накладками на унітаз.

Укрзалізниця та UNICEF Ukraine разом запустили вже вісім дитячих вагонів маршрутами:

  • №15/16 "Лесь Курбас" сполученням Харків — Ясіня;
  • №17/18 "Сковорода" сполученням Харків — Ужгород;
  • №41/42 Дніпро — Трускавець;
  • №26/25 Одеса — Ясіня;
  • №351/352 Київ — Кишинів;
  • №81/82 Київ — Ужгород.

 

Укрзалізниця діти подорож транспорт туризм вагон
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації