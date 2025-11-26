Який вигляд має дитячий вагон УЗ — фото

Купе у дитячих вагонах. Фото: пресслужба УЗ

Влітку 2024 Укрзалізниця вперше відкрила продаж квитків на дитячі вагони потягу №15/16 Харків — Ясіня. Вони були спроєктовані у співпраці та при фінансовій підтримці UNICEF Ukraine. Нові вагони отримали сучасні рішення, які роблять подорожі маленьких українців та їх батьків більш комфортними.

В пресслужбі Укрзалізниці розповіли про те, чим дитячі вагони відрізняються від звичайних.

Дитячі вагони УЗ

Спеціальні вагони ідеально підійдуть насамперед для малечі віком від 0 до 8 років. Квитки можна придбати виключно в офіційному застосунку УЗ, де вони мають окреме маркування.

У коридорі розміщені інтерактивні плакати, бізіборди з рухомими елементами та дитячі поручні з м'якою оббивкою для їхнього безпечного пересування. Малюки можуть легко розрізняти кожне купе, оскільки вони марковані "Іскорками суперсил" — персонажами лялькового театру, які розробив Дитячий фонд ООН.

В компанії додали, що в кожному купе є навчально-розважальні матеріали, інструкції для руханки, настільна гра та манеж для найменших пасажирів. Для дітей також встановили збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою.

Вбиральні у нових вагонах оснащені додатковими гігієнічними засобами, сповивальним столиком та спеціальними дитячими накладками на унітаз.

Укрзалізниця та UNICEF Ukraine разом запустили вже вісім дитячих вагонів маршрутами: