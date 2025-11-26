Відео
Онлайн-реєстрація на рейс Ryanair — що треба знати туристам

Онлайн-реєстрація на рейс Ryanair — що треба знати туристам

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 07:12
Оновлено: 08:05
Як швидко зареєструватись на рейс Ryanair онлайн — інструкція
Літак Ryanair. Фото: pexels.com
Ключові моменти Онлайн "check-in" Ryanair

Популярний ірландський лоукостер Ryanair оптимізував більшість процесів так, щоб пасажири витрачали менше часу та нервів при посадці на літак. Зокрема, у листопаді компанія повністю перейшла на електронні квитки, а також для мандрівників доступна реєстрація "check-in" онлайн. Завдяки їй, туристам не треба стояти годинами в черзі.

Тревел-блогер dashassk_ в TikTok розповіла, як швидко зареєструватись на рейс онлайн.

Читайте також:

Онлайн "check-in" Ryanair

Мандрівниця пояснила, що в тому випадку, якщо ви бронювали собі місця в літаку одразу під час покупки квитків, "check-in" буде доступний за 60 діб до вильоту. Якщо місце для вас обирала автоматична програма Ryanair — реєстрація відкривається за 24 години та закривається за 2 години до запланованого вильоту. Тобто в останньому випадку для проходження "check-in" у вас буде 22 години до авіаподорожі.

Для реєстрації на рейс вам необхідно обрати іконку "Bookings" та натиснути на свій рейс — всередині екрану буде доступний значок "check-in". Вам необхідно буде поставити галочку навпроти імені та прізвища пасажира та внести дані діючого закордонного паспорту. Наприкінці реєстрації вам буде необхідно обрати розмір свого багажу і за необхідності замовити трансфер з аеропорту.

Відповідь користувачу @viktoriia.eng🇬🇧 залишайте свої питання по чекіну в коментах,буду відповідати❣️

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
