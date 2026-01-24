МАУ — чому компанія зникла після початку війни з РФ

Літак МАУ. Фото: facebook.com/airportboryspil

МАУ — найбільший авіаперевізник України, офіс якого раніше базувався у Києві, а хаб був розташований в аеропорту "Бориспіль". Проте після початку повномасштабного вторгнення компанія припинила свою діяльність.

Що сталося із авіакомпанією МАУ

До жовтня 2022 року МАУ виконувала рейси в Європі. 18 вересня 2022 року після завершення контракту пішов з посади президента компанії Євген Дихне.

Компанію очолив фіндиректор аеропорту "Бориспіль" Кирило Звонарьов, проте вже у лютому 2023 його замінила віцепрезидентка з фінансів Ганна Борисоннік. Раніше вона за квотою бізнесмена Ігоря Коломойського обіймала посаду віцепрезидентки з фінансів.

За її керівництва, вже у березні 2023 розпочали передачу частину літаків авіакомпанії Windrose, яку також повʼязують з Коломойським. Вже восени цього ж року МАУ почала продавати свої активи маловідомим компаніям. При цьому були встановлені ціни, нижчі за ринкові.

У жовтні 2023 року український бізнесмен Арон Майберг вийшов зі складу наглядової ради та засновників МАУ.

У травні 2024 року на авіакомпанію Windrose Airlines ("Роза Вітрів") було зареєстровано 3 літаки МАУ — два Boeing 737-800 та один Embraer 190. На той час боїнги знаходились в Борисполі, а Embraer був заблокований в аеропорту Одеси.

До початку війни в Україні компанія здійснювала сотні внутрішніх та міжнародних рейсів. маршрути МАУ з'єднували 40 столиць і ключових міст Західної Європи, Азії, Африки й Америки, а також забезпечує стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів до більш як 3000 міст світу.

