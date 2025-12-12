Відео
Головна Транспорт В США у туристів можуть перевіряти соцмережі — деталі

В США у туристів можуть перевіряти соцмережі — деталі

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 20:12
В США планують запровадити нову умову в'їзду — деталі
Турист користується телефоном. Фото: freepik.com

Американські чиновники планують запровадити нову умову в'їзду до Сполучених Штатів. Зокрема, у мандрівників планують перевіряти публікації в соцмережах за останні 5 років.

Про це пише BBС.

Читайте також:

Нові потенційні вимоги для в'їзду в США

Зазначається, що нова умова торкнеться громадян десятків країн, які мають право відвідувати США протягом 90 днів без візи, за умови, що вони заповнили форму електронної системи авторизації подорожей (ESTA).

З моменту повернення до Білого дому в січні президент Дональд Трамп нібито заради безпеки країни вжив заходів для загального посилення контролю на кордонах США. Аналітики вважають, що новий план може відлякати туристів, адже порушує їхні права.

США очікують на великий приплив іноземних туристів наступного року, оскільки разом із Канадою та Мексикою вони прийматимуть чемпіонат світу з футболу серед чоловіків, а також Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі.

Відповідний документ із пропозицією був поданий Міністерством внутрішньої безпеки (DHS) та його підрозділом — Митною та прикордонною службою (CBP).

У одному з його пунктів зазначається, що "для заповнення даних заявники ESTA повинні надати інформацію про свою активність у соціальних мережах за останні 5 років", проте не уточнюється, яка саме інформація буде потрібна.

Окрім інформації з соціальних мереж, новий документ пропонує збирати номери телефонів та адреси електронної пошти заявників, які використовувалися протягом останніх п'яти та десяти років відповідно, а також додаткову інформацію про членів їхніх сімей.

Нині документ протягом 60 днів має зібрати необхідну кількість голосів громадян.

Раніше ми розповідали, що на кордоні з Румунією на трьох пунктах пропуску запрацювала нова система в’їзду та виїзду EES (Entry/Exit System). 

Також ми писали, що в аеропортах Португалії очікується транспортний хаос, оскільки найближчими днями в ній пройдуть страйки працівників. Очікується, що вони суттєво вплинуть на роботу транспорту.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
