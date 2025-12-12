В США планируют ввести новое условие въезда — детали

Турист пользуется телефоном. Фото: freepik.com

Американские чиновники планируют ввести новое условие въезда в Соединенные Штаты. В частности, у путешественников планируют проверять публикации в соцсетях за последние 5 лет.

Об этом пишет ВВС.

Новые потенциальные требования для въезда в США

Отмечается, что новое условие коснется граждан десятков стран, которые имеют право посещать США в течение 90 дней без визы, при условии, что они заполнили форму электронной системы авторизации путешествий (ESTA).

С момента возвращения в Белый дом в январе президент Дональд Трамп якобы ради безопасности страны принял меры для общего усиления контроля на границах США. Аналитики считают, что новый план может отпугнуть туристов, ведь нарушает их права.

США ожидают большой приток иностранных туристов в следующем году, поскольку вместе с Канадой и Мексикой они будут принимать чемпионат мира по футболу среди мужчин, а также Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Соответствующий документ с предложением был подан Министерством внутренней безопасности (DHS) и его подразделением — Таможенной и пограничной службой (CBP).

В одном из его пунктов отмечается, что "для заполнения данных заявители ESTA должны предоставить информацию о своей активности в социальных сетях за последние 5 лет", однако не уточняется, какая именно информация будет нужна.

Кроме информации из социальных сетей, новый документ предлагает собирать номера телефонов и адреса электронной почты заявителей, которые использовались в течение последних пяти и десяти лет соответственно, а также дополнительную информацию о членах их семей.

Сейчас документ в течение 60 дней должен собрать необходимое количество голосов граждан.

