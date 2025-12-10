Система EES почала працювати на ще 3 пунктах пропуску з Румунією — перелік

Проходження контролю на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

На кордоні з Румунією на трьох пунктах пропуску запрацювала нова система в’їзду та виїзду EES (Entry/Exit System). Під час планування поїздки варто враховувати цю інформацію, адже нова процедура передбачає зняття біометричних даних та фотографування, що може зайняти додатковий час при проходженні контролю.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Реклама

Читайте також:

Система EES на кордоні з Румунією

Зокрема, із сьогодні, 10 грудня, цифрова система в’їзду та виїзду EES почала працювати на ще 3 пунктах пропуску з Румунією:

"Дяківці – Раковець";

"Красноїльськ – Вікову де Сус";

"Дякове – Халмеу".

Під час проходження вищезазначених п/п в українців скануватимуть паспорт, зніматимуть відбитки пальців та фотографуватимуть — свіжі дані будуть вноситись до системи. Дітям до 12 років не зніматимуть відбитки пальців.

В ДПСУ додали, що пункт пропуску "Порубне – Сірет" приєднається до EES 9 січня 2026 року, решта п/п на кордоні з Румунією під'єднають із 10 березня 2025 року. Там також нагадали, що на пункті пропуску "Солотвино — Сігету — Мармацієй" нова система вже працює із 12 жовтня.

"Під час першого перетинання кордону створюватиметься цифровий запис кожного мандрівника, який прямує до ЄС. При наступних перетинах біометричні дані звірятимуть із цим записом", — йдеться в повідомленні.

В ДПСУ додали, що система EES запроваджена для прискорення прикордонного контролю, підвищення безпеки, точного обліку термінів перебування іноземців у ЄС та протидії незаконній міграції.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні зміняться правила щодо виїзду чоловіків за кордон. Зміни торкнуться деяких категорій громадян, зокрема чоловіків певних професій.

Також ми писали, що українці можуть виїхати в Польщу з непогашеною судимістю, однак лише у випадку, якщо до них не застосували обмежувальні заходи в рамках відкритого кримінального провадження.