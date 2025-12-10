Система EES почала працювати на ще 3 пунктах пропуску з Румунією — перелік

Нові правила на кордоні з Румунією — що зміниться для українців
На кордоні з Румунією на трьох пунктах пропуску запрацювала нова система в’їзду та виїзду EES (Entry/Exit System). Під час планування поїздки варто враховувати цю інформацію, адже нова процедура передбачає зняття біометричних даних та фотографування, що може зайняти додатковий час при проходженні контролю.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.
Система EES на кордоні з Румунією
Зокрема, із сьогодні, 10 грудня, цифрова система в’їзду та виїзду EES почала працювати на ще 3 пунктах пропуску з Румунією:
- "Дяківці – Раковець";
- "Красноїльськ – Вікову де Сус";
- "Дякове – Халмеу".
Під час проходження вищезазначених п/п в українців скануватимуть паспорт, зніматимуть відбитки пальців та фотографуватимуть — свіжі дані будуть вноситись до системи. Дітям до 12 років не зніматимуть відбитки пальців.
В ДПСУ додали, що пункт пропуску "Порубне – Сірет" приєднається до EES 9 січня 2026 року, решта п/п на кордоні з Румунією під'єднають із 10 березня 2025 року. Там також нагадали, що на пункті пропуску "Солотвино — Сігету — Мармацієй" нова система вже працює із 12 жовтня.
"Під час першого перетинання кордону створюватиметься цифровий запис кожного мандрівника, який прямує до ЄС. При наступних перетинах біометричні дані звірятимуть із цим записом", — йдеться в повідомленні.
В ДПСУ додали, що система EES запроваджена для прискорення прикордонного контролю, підвищення безпеки, точного обліку термінів перебування іноземців у ЄС та протидії незаконній міграції.
