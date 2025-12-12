Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Чи потрібна віза до Угорщини для українців — правила в'їзду

Чи потрібна віза до Угорщини для українців — правила в'їзду

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 07:55
В'їзд до Угорщини в 2025 році — коли потрібна віза
Подача документів на візу. Фото: freepik.com

В зимовий період багато міст в Угорщині перетворюються на казку — тут проводять різноманітні святкові фестивалі, пригощають на ярмарках ароматним глінтвейном. Проте перед поїздкою до цієї чудової країни потрібно варто підготувати всі необхідні документи.

Портал visitukraine.today розповів, чи потрібно для поїздки до Угорщини оформлювати візу.

Реклама
Читайте також:

Правила в'їзду до Угорщини у 2025 році

Угорщина входить до Шенгенської зони, а тому українцям дозволяється в'їзд на її територію без візи, за біометричним закордонним паспортом. Проте якщо вам потрібно знаходитись в країні довше, ніж 3 місяці — вам потрібно оформити візу.

Для туристичної цілі вам потрібно оформити візу D, проте вона має окремі вимоги та особливості. Вона також підійде для тих, хто планує тут займатися науковою чи культурною діяльністю.

Для роботи в Угорщині вам буде необхідний дозвіл від угорського роботодавця та відкрита робоча віза. Якщо ви є членом родини угорця чи хочете переїхати до людини, яка легально там перебуває — вам необхідно оформити візу на воз'єднання родини.

Дізнатися про всі необхідні документи можна у консульському відділі Посольства Угорщини в Україні. Вам необхідно буде записатися та прийти у потрібний час із пакетом документів.

Раніше ми розповідали, що на кордоні з Румунією на трьох пунктах пропуску запрацювала нова система в’їзду та виїзду EES (Entry/Exit System). 

Також ми писали, що в аеропортах Португалії очікується транспортний хаос, оскільки найближчими днями в ній пройдуть страйки працівників. Очікується, що вони суттєво вплинуть на роботу транспорту.

правила подорож Угорщина документи туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації