В'їзд до Угорщини в 2025 році — коли потрібна віза

В зимовий період багато міст в Угорщині перетворюються на казку — тут проводять різноманітні святкові фестивалі, пригощають на ярмарках ароматним глінтвейном. Проте перед поїздкою до цієї чудової країни потрібно варто підготувати всі необхідні документи.

Портал visitukraine.today розповів, чи потрібно для поїздки до Угорщини оформлювати візу.

Правила в'їзду до Угорщини у 2025 році

Угорщина входить до Шенгенської зони, а тому українцям дозволяється в'їзд на її територію без візи, за біометричним закордонним паспортом. Проте якщо вам потрібно знаходитись в країні довше, ніж 3 місяці — вам потрібно оформити візу.

Для туристичної цілі вам потрібно оформити візу D, проте вона має окремі вимоги та особливості. Вона також підійде для тих, хто планує тут займатися науковою чи культурною діяльністю.

Для роботи в Угорщині вам буде необхідний дозвіл від угорського роботодавця та відкрита робоча віза. Якщо ви є членом родини угорця чи хочете переїхати до людини, яка легально там перебуває — вам необхідно оформити візу на воз'єднання родини.

Дізнатися про всі необхідні документи можна у консульському відділі Посольства Угорщини в Україні. Вам необхідно буде записатися та прийти у потрібний час із пакетом документів.

