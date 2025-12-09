В Португалії пройдуть страйки — вони можуть змінити роботу транспорту в країні

Аеропорт. Ілюстративне фото: Pexels

В одній з популярних туристичних країн очікується транспортний хаос, оскільки найближчими днями в ній пройдуть страйки працівників. Очікується, що вони суттєво вплинуть на роботу аеропортів, метро та вокзалів — рейси будуть затримуватися чи скасовуватися.

Про це пише Daily Mail.

Затримки транспорту в Португалії

Зазначається, що 11 грудня в Португалії відбудеться загальнонаціональний страйк, в якому візьме участь близько половини робочої сили країни. Акція спрямована проти планів уряду реформувати трудове законодавство.

Вважається, що страйк вплине на багатьох мандрівників, які прямуватимуть до популярних курортів, зокрема, до Лісабону, Порту, Азорських островів та Мадейри. Масштабні протести торкнуться всіх видів транспорту в країні — літаків, поїздів, автобусів та метро.

Португальська авіакомпанія TAP Air скасувала рейси через страйк, але буде надавати мінімальні послуги.

Президент профспілки бортпровідників SNPVAC Рікардо Пенаррояс попередив, що під час акції "буде дуже складно виконувати рейси".

В липні 2025 року страйки в аеропортах Португалії призвели до скасування та затримок рейсів до Лісабона, Порту, Фару, Мадейри, Порту-Санту та Азорських островів та інших популярних міст.

