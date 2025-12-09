Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт В одній з країн Європи можуть заблокувати аеропорти — що відомо

В одній з країн Європи можуть заблокувати аеропорти — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 17:58
В Португалії пройдуть страйки — вони можуть змінити роботу транспорту в країні
Аеропорт. Ілюстративне фото: Pexels

В одній з популярних туристичних країн очікується транспортний хаос, оскільки найближчими днями в ній пройдуть страйки працівників. Очікується, що вони суттєво вплинуть на роботу аеропортів, метро та вокзалів — рейси будуть затримуватися чи скасовуватися.

Про це пише Daily Mail.

Реклама
Читайте також:

Затримки транспорту в Португалії

Зазначається, що 11 грудня в Португалії відбудеться загальнонаціональний страйк, в якому візьме участь близько половини робочої сили країни. Акція спрямована проти планів уряду реформувати трудове законодавство.

Реклама

Вважається, що страйк вплине на багатьох мандрівників, які прямуватимуть до популярних курортів, зокрема, до Лісабону, Порту, Азорських островів та Мадейри. Масштабні протести торкнуться всіх видів транспорту в країні — літаків, поїздів, автобусів та метро.

Португальська авіакомпанія TAP Air скасувала рейси через страйк, але буде надавати мінімальні послуги.  

Реклама

Президент профспілки бортпровідників SNPVAC Рікардо Пенаррояс попередив, що під час акції "буде дуже складно виконувати рейси". 

В липні 2025 року страйки в аеропортах Португалії призвели до скасування та затримок рейсів до Лісабона, Порту, Фару, Мадейри, Порту-Санту та Азорських островів та інших популярних міст.

Реклама

Раніше ми розповідали, що протягом наступних 10 років аеропорт Амстердаму Схіпхол вдосконалять новими терміналами, пірсами, а також воротами для більших літаків.

Також ми писали, що один з найбільших виробників Airbus зіткнувся з проблемами через погану якість металевих панелей на деяких літаках A320.

аеропорти подорож транспорт Європа літаки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації