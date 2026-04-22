Новий міст через Влтаву: які обмеження для авто і зміни маршрутів громадського транспорту

Дворецький міст у Празі після відкриття. Фото: Česky radio

У Празі запустили рух новим Дворецьким мостом. Він став 21-м мостом через Влтаву, побудованим у Празі. Споруда вже працює для трамваїв і автобусів, але приватні авто туди не пускають.

Через відкриття місто змінює схеми громадського транспорту, що зачепить багато маршрутів, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Chezh radio.

Де розташований новий міст у Празі

Новий міст з’єднав райони Дворце (Прага-4) і Сміхов (Прага-5). Для пішоходів і велосипедистів він відкритий без обмежень, хоча основний акцент зроблено саме на громадський транспорт. В’їзд для машин заборонений, а виняток лише для екстрених служб.

Зміни маршрутів громадського транспорту

Новий міст дозволить громадському транспорту істотно скоротити час у дорозі, тому що раніше трамваям та автобусам доводилося їздити в об'їзд.

Після відкриття мосту було змінено багато маршрутів. Через міст пустили трамваї №2, 4, 6, 7, 20, 21 і 34, а також автобуси 118, 124, 196, 197, плюс нічні 901 і 914.

Читайте також:

Архітектура та технічні деталі

Проєкт закладали з розрахунком на століття експлуатації. Будівництво коштувало близько 1,5 млрд крон, і тривало довше, ніж планували — понад три з половиною роки.

Міст складається з 6 прольотів і 5 опор. Він збудований із білого бетону, освітлений 24 лампами та світлодіодними стрічками в поручнях.

