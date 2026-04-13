Поїздка у громадському транспорті Європи: що не варто робити мандрівникам

Трамвай в Італії доставляє пасажирів. Фото: Tripadvisor

Багато туристів вагаються користуватися громадським транспортом у Європі. Багато міст мають розгалужену мережу громадського транспорту, що складається з метро, приміських поїздів та незліченної кількості трамваїв і автобусів, якими можна дістатись до будь-якого району. Проте часто недосвідчені мандрівники роблять під час поїздок багато помилок.

Про це пише Travel + Leisure, передає Новини.LIVE.

Не купувати квиток

У багатьох європейських містах діють інтегровані квитки, якими можна користуватися в метро, автобусах, трамваях та навіть деяких приміських поїздах. Їх вартість залежить від часу, який ви витратите на дорогу. Найчастіше посадкові талони діють 90 хвилин.

Проте у Лондоні вартість проїзду залежить від зони, від того, чи подорожуєте ви у години пік чи поза ними, і навіть від способу оплати. Зокрема, паперові квитки обійдуться пасажирам удвічі дорожче за електронні. Купуючи талони, не забувайте їх валідувати там, де це потрібно робити.

Тримати гаманець в полі зору злодіїв

Будьте пильними, якщо ви носите сумку через плече, тримайте її перед собою і завжди у полі зору. У поїздах та автобусах знімайте рюкзаки та переконайтеся, що їх блискавка добре застебнута, також ніколи не кладіть гаманець, телефон або інші цінні речі у задню кишеню.

Читайте також:

Не носити із собою готівку

Справа у тому, що далеко не завжди є можливість розрахуватися євро. Багато країн у Європі мають власну валюту, зокрема Велика Британія, Швейцарія, Данія, Швеція, Норвегія, Угорщина, Польща, Румунія, Болгарія та Чехія. Крім того варто пам'ятати, що може статися збій платіжної системи і вам доведеться йти пішки без готівки.

Розраховувати на цілодобовий графік руху транспорту

Метро в більшості європейських міст не працює вночі, тому перевіряйте, коли відправляються останні поїзди. У Римі останні поїзди відправляються зі станції о 23:30 з неділі по четвер та о 01:30 у п’ятницю та суботу. У Лондоні окремі лінії працюють цілу ніч у п’ятницю та суботу. У містах, де метро не працює, можуть курсувати нічні автобуси, але вони зазвичай ходять рідше, ніж потяги, і можуть бути не такими безпечними.

Не будувати зазделегідь маршрут

Приділіть трохи часу, щоб вивчити карту метро міста, яке ви відвідуєте — зазвичай вони вивішені на усіх станціях. На картах лінії метро можуть бути позначені різними кольорами, однак іноді одна лінія розгалужується на дві різні гілки. Через такий нюанс ви можете опинитися не там, де планували, та загубитися.

