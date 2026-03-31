В Празі оновили одну з найпопулярніших станцій метро

Модернізована станція метро Českomoravská в Празі. Фото: DPP

В Чехії було оновлено одну зі станцій метрополітену. Оператор громадського транспорту DPP завершив модернізацію станції Českomoravská в Празі. Було проведено не лише підземні, а й наземні роботи, включаючи зовнішнє облицювання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на RAILWAY PRO.

В Чехії оновили станцію метро

Станція Českomoravská розташована на лінії B празького метро, у районі Лібень 9-го округу чеської столиці, була відкрита доля пасажирів 20 березня після 1,5 років ремонтних робіт. Вона є важливим міським транспортним вузлом із великим пасажиропотоком.

Під час реконструкції станція празького метро була розібрана до основної конструкції, які значно посилили. Були замінені ескалатори, система вентиляції та приблизно 120 км кабелів, а також встановлено 1 600 світлодіодних світильників.

Стіни прикрасили 143 вручну виготовленими панелями зі сплавленого скла. Кожна панель є унікальною завдяки технології виготовлення: скляний порошок вручну розсипали між шарами скла, що під час процесу плавлення створило повітряні бульбашки різного розміру.

Читайте також:

У вестибюлі були встановлені стелі зі світлодіодним освітленням та фасад із високовідбиваючого скла із картинами.

Вхід до станції метро Českomoravská в Празі. Фото: DPP

Ескалатор на станції метро Českomoravská в Празі. Фото: DPP

Платформа на станції метро Českomoravská в Празі. Фото: DPP

Туалети в метро стали доступними для людей з інвалідністю, крім того було підготовано конструкції для установки ліфтів, які будуть розташовані в кінці центрального вестибюля платформи.

Раніше Новини.LIVE писали, які станції метро в Києві можуть врятувати життя у випадку ядерної загрози. До списку увійшли 3 найстаріші станції, які будували не лише як транспортний вузол, а й укриття від сильних вибухів на випадок війни.

Також Новини.LIVE розповідали, в якій країні світу розташований найбільший метрополітен. Він простягається на понад 800 кілометрів та нараховує понад 500 станцій, які з'єднують густонаселені райони мегаполісу. Його потяги щоденно перевозять понад 10 мільйонів пасажирів.

Часті питання

Як працює у квітні 2026 року метро у Празі?

Празьке метро відкриває свої двері щодня о 5 ранку, а останній потяг розвозить пасажирів близько опівночі. У пікові години потяги курсують кожні 2-3 хвилини, а у непопулярний час та по вихідних — близько 5 хвилин.

Скільки коштує проїзд в метро Праги у квітні 2026 року?

Тарифи на проїзд у метро залежать від типу квитка. Зокрема, можна придбати проїзний на 30 та 90 хвилин, а також на одну та 3 доби.

Ціни стартують від 36 крон (приблизно 75 гривень). При цьому на квитках, придбаних через додаток PID Litacka можна зекономити від 3 до 10 крон (6 — 21 гривні).

