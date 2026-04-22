Новый мост через Влтаву: какие ограничения для авто и изменения маршрутов общественного транспорта

Дворецкий мост в Праге после открытия. Фото: Česky radio

В Праге запустили движение по новому Дворецкому мосту. Он стал 21-м мостом через Влтаву, построенным в Праге. Сооружение уже работает для трамваев и автобусов, но частные авто туда не пускают.

Из-за открытия город меняет схемы общественного транспорта, что затронет многие маршруты, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Chezh radio.

Реклама

Где расположен новый мост в Праге

Новый мост соединил районы Дворце (Прага-4) и Смихов (Прага-5). Для пешеходов и велосипедистов он открыт без ограничений, хотя основной акцент сделан именно на общественный транспорт. Въезд для машин запрещен, а исключение только для экстренных служб.

Изменения маршрутов общественного транспорта

Новый мост позволит общественному транспорту существенно сократить время в пути, потому что раньше трамваям и автобусам приходилось ездить в объезд.

Реклама

После открытия моста были изменены многие маршруты. Через мост пустили трамваи №2, 4, 6, 7, 20, 21 и 34, а также автобусы 118, 124, 196, 197, плюс ночные 901 и 914.

Читайте также:

Реклама

Архитектура и технические детали

Проект закладывали с расчетом на столетие эксплуатации. Строительство стоило около 1,5 млрд крон, и длилось дольше, чем планировали — более трех с половиной лет.

Мост состоит из 6 пролетов и 5 опор. Он построен из белого бетона, освещен 24 лампами и светодиодными лентами в поручнях.

Ранее Новини.LIVE писали о 5 самых распространенных ошибках туристов в общественном транспорте Европы. Далеко не всегда там есть возможность рассчитаться наличными. Также многие страны в Европе не принимают евро, потому что имеют собственную валюту.

Также Новини.LIVE рассказывали, как сэкономить на поездке из аэропорта Будапешта. Для тех, кто не хочет тратиться на такси, есть альтернатива. В частности, в город можно добраться на городском автобусе, а проезд обойдется не более 6 евро.