Поїздка з аеропорту Будапешта: як зекономити пасажирам

Пасажири в аеропорту Будапешта поспішають на свій рейс. Фото: Budapest Airport/Facebook

Українці не рідко обирають для подорожей Європою угорський аеропорт в Будапешті. Якщо у вас є кілька годинок у запасі — не варто їх витрачати дарма, краще подивитися місто. Крім того, для виїзду з аеропорту не доведеться витрачати багато коштів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відео користувачки larysa.lyashevska в соцмережі Instagram.

Як без переплат дістатися з аеропорту Будапешта

Мандрівниця розповіла, що одразу біля виходу з аеропорту розташовані автомати із квитками. Вам необхідно придбати квиток на автобус 100Е, який якраз курсує до центру міста.

Він обійдеться у 6 євро (близько 300 гривень), в той час як поїздка на таксі вам обійдеться щонайменше у 40 євро (2000 гривень).

Туристка запевнила, що важко буде пропустити свою зупинку, адже майже всі пасажири виходять у центрі.

Якщо вам треба дістатися до залізничного вокзалу, то з центру до Budapest-Keleti це буквально кілька зупинок метро.

Українцям також не варто непокоїтись у через візити до цієї європейської країни. Міністерство закордонних справ зняло рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.

"Виборча кампанія, яка, на жаль, була переповнена маніпуляціями щодо України, вже позаду. А отже втратили свою гостроту й підвищені ризики провокацій, через які запроваджувалися ці обмеження", — йдеться в повідомленні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що з 10 квітня у Європі у повному обсязі запрацювала нова система в’їзду/виїзду ЄС (EES). Українцям доведеться фотографуватися та робити відбитки пальців. Дані зберігаються впродовж 3 років.

Також Новини.LIVE писали, що українцям для в’їзду до Великої Британії у 2026 році потрібна віза. Дозвільні документи розрізняють за метою запланованого перебування. Наприклад, бувають візи для туризму, навчання, роботи, гостювання у родичів або друзів, участі в наукових конференціях тощо.